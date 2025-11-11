為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不明棕熊闖入札幌圓山動物園 監視器2度拍到身影

    2025/11/11 11:10 即時新聞／綜合報導
    由於圓山公園內的圓山動物園和北海道神宮近期都有確認棕熊出沒情報，札幌市政府決定封閉整個圓山公園約2週。（圖擷取自Google Map）

    由於圓山公園內的圓山動物園和北海道神宮近期都有確認棕熊出沒情報，札幌市政府決定封閉整個圓山公園約2週。（圖擷取自Google Map）

    日本近期熊害頻傳，位於北海道札幌市的圓山動物園近期連續2天在園內發現不明棕熊的腳印，園方根據腳印的大小等資訊，認為是1頭體長約1公尺的棕熊翻越圍牆，多次進入動物園。

    綜合日媒報導，圓山動物園內9日及10日都在高約2公尺的動物園圍牆內側發現棕熊腳印。9日出現的腳印寬約10公分，在園內猛禽類設施的金屬網上則出現1個40至50公分的破洞，破洞周圍附著了類似棕熊毛的動物體毛。由於設施中使用於作為飼料，棕熊可能是為此進入動物園。

    園方指出，9日深夜至10日凌晨，監視器2度拍到棕熊，10日早晨，職員在動物園內巡邏，在西門和綜合水鳥設施周邊等發現了1頭棕熊的腳印，但是未發現園內動物因此受傷。

    由於北海道札幌市圓山公園內部的圓山動物園和北海道神宮近期都有確認棕熊出沒情報，札幌市政府決定封閉整個圓山公園約2週，圓山公園所有的出入口和公廁在確認安全性之前將暫時關閉關閉。

    相關新聞
    國際今日熱門
