白俄羅斯威脅扣押1200輛滯留立陶宛卡車 兩國邊境爭議升級

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）10日威脅，要扣押多達1200輛滯留在該國的立陶宛卡車。立陶宛在遭到白俄羅斯氣象氣球入侵後關閉邊界，其卡車因此滯留於白俄羅斯。

根據《美聯社》報導，在白俄羅斯放飛的氣象氣球多次干擾立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場的空中交通後，該國10月29日關閉與白俄羅斯的2個邊境口岸。邊境將至少關閉至11月底。

立陶宛官員將航班中斷事件，歸咎於白俄羅斯旨在破壞穩定的反西方活動。盧卡申科譴責立陶宛關閉邊境的舉動是「瘋狂騙局」，是針對白俄羅斯的「混合戰爭」的一部分。

盧卡申科10日表示，由於邊境關閉，多達1200輛立陶宛卡車滯留在白俄羅斯。他警告，如果立陶宛不重新開放邊境，白俄羅斯可能會扣押這些卡車。

盧卡申科說「如果他們在未來幾天內不這樣做，我們將根據我國法律做出決定。」

盧卡申科指出，目前卡車已轉移到收費停車場，並強調它們不能在路上「閒逛」。

值得注意的是，此緊張局勢發生在歐洲高度戒備之際。自9月後無人機闖入北約空域的事件達到前所未有的規模，一些歐洲官員認為這些事件是俄羅斯在試探北約的反應。

