為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    加薩休戰之際 以色列推進「恐怖份子死刑法案」

    2025/11/11 10:05 編譯陳成良／綜合報導
    以色列國會初審通過針對「恐怖份子」的死刑法案，引發巴勒斯坦方面強烈反彈。圖為巴勒斯坦律師9日在約旦河西岸城市希布倫，高舉布條抗議此一立法。（法新社）

    以色列國會初審通過針對「恐怖份子」的死刑法案，引發巴勒斯坦方面強烈反彈。圖為巴勒斯坦律師9日在約旦河西岸城市希布倫，高舉布條抗議此一立法。（法新社）

    據《法新社》報導，在加薩戰爭的緊張休戰期間，以色列國會10日針對一項提議對「恐怖份子」處以死刑的法案，進行了首輪表決並予以通過。此一由極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）強力要求的法案，可能適用於被判對以色列人發動致命攻擊的巴勒斯坦人。

    這項對刑法的修正案，在國家安全委員會批准後，最終以39票贊成、16票反對通過一讀。根據安全委員會的聲明，法案的目的是「從根本剷除恐怖主義，並產生強大的嚇阻作用」。

    聲明指出：「法案提議，若一名恐怖份子因種族主義或對公眾的仇恨動機而犯下謀殺，且其行為意圖傷害以色列國……將被強制判處死刑。」

    報導指出，班吉維爾先前曾威脅，若不將此法案付諸表決，他將帶領其所屬的「猶太力量黨」退出執政聯盟。

    歷史背景：以色列僅處決過納粹戰犯

    儘管以色列的法律中對少數罪行保留了死刑，但該國實際上已是一個廢除死刑的國家。納粹大屠殺罪犯艾希曼（Adolf Eichmann）是該國唯一於1962年被執行死刑者，此後以色列再無執行過死刑。

    此法案引發巴勒斯坦方面的強烈反彈。哈瑪斯在聲明中稱，該法案「體現了流氓猶太復國主義佔領者醜陋的法西斯面孔，並公然違反國際法」。巴勒斯坦外交部則稱，這是「以色列針對巴勒斯坦人民的極端主義與犯罪行為，正在以一種新的形式升級」。

    報導指出，此法案雖已通過一讀，但根據以色列立法程序，仍必須再通過二讀與三讀，才能正式成為法律。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播