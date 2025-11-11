加薩休戰之際 以色列推進「恐怖份子死刑法案」

以色列國會初審通過針對「恐怖份子」的死刑法案，引發巴勒斯坦方面強烈反彈。圖為巴勒斯坦律師9日在約旦河西岸城市希布倫，高舉布條抗議此一立法。（法新社）

據《法新社》報導，在加薩戰爭的緊張休戰期間，以色列國會10日針對一項提議對「恐怖份子」處以死刑的法案，進行了首輪表決並予以通過。此一由極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）強力要求的法案，可能適用於被判對以色列人發動致命攻擊的巴勒斯坦人。

這項對刑法的修正案，在國家安全委員會批准後，最終以39票贊成、16票反對通過一讀。根據安全委員會的聲明，法案的目的是「從根本剷除恐怖主義，並產生強大的嚇阻作用」。



聲明指出：「法案提議，若一名恐怖份子因種族主義或對公眾的仇恨動機而犯下謀殺，且其行為意圖傷害以色列國……將被強制判處死刑。」

報導指出，班吉維爾先前曾威脅，若不將此法案付諸表決，他將帶領其所屬的「猶太力量黨」退出執政聯盟。

歷史背景：以色列僅處決過納粹戰犯

儘管以色列的法律中對少數罪行保留了死刑，但該國實際上已是一個廢除死刑的國家。納粹大屠殺罪犯艾希曼（Adolf Eichmann）是該國唯一於1962年被執行死刑者，此後以色列再無執行過死刑。

此法案引發巴勒斯坦方面的強烈反彈。哈瑪斯在聲明中稱，該法案「體現了流氓猶太復國主義佔領者醜陋的法西斯面孔，並公然違反國際法」。巴勒斯坦外交部則稱，這是「以色列針對巴勒斯坦人民的極端主義與犯罪行為，正在以一種新的形式升級」。

報導指出，此法案雖已通過一讀，但根據以色列立法程序，仍必須再通過二讀與三讀，才能正式成為法律。

