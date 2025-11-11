中國女奧客怒潑咖啡、砸店員！馬來西亞知名咖啡品牌急回應

馬來西亞咖啡店員遭中國女子潑咖啡、怒罵。（本報合成，擷取自TikTok）

馬來西亞連鎖咖啡品牌 ZUS COFFEE 近日爆出激烈衝突事件，一名中國籍女子疑因不滿製作速度過慢，在店內情緒失控，不僅大聲咆哮店員，還當場潑倒咖啡並將杯子砸向對方，畫面曝光後引發全網譁然。

綜合外媒報導，事件發生於本月9日，該名女子在等候飲品時突然怒斥店員「我在這裡消費，為什麼要我出去？」隨後便將桌上咖啡潑向店員，甚至直接擲出杯子，遭攻擊的女員工也反手將杯子扔回，雙方一度爆發肢體衝突。影片 顯示，女子邊怒罵髒話邊揮舞櫃台物品砸向對方，場面極度混亂。

畫面迅速在社群平台瘋傳，眾多網友痛批該名顧客「中國人出國就是在丟自己國家的臉」、「不是針對中國人，偏偏這種的都剛好是中國人」、「如果是我的家人被這樣對待，我真的會很傷心」，也力挺被潑的女店員，要求公司公開表態，並揚言若處罰涉事員工的話，將發起抵制。

「ZUS COFFEE」隨後於10日發表聲明表示，已在事發後主動了解情況，並為受害店員提供心理與工作支援。公司強調：「在服務業前線工作從來都不容易，事情不應該發展到這樣的地步。」同時呼籲外界尊重當事人隱私，勿再散播影片或不實謠言。業者也澄清，該名女員工並未遭解雇，正休養恢復中。

