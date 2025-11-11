為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國女奧客怒潑咖啡、砸店員！馬來西亞知名咖啡品牌急回應

    2025/11/11 10:56 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞咖啡店員遭中國女子潑咖啡、怒罵。（本報合成，擷取自TikTok）

    馬來西亞咖啡店員遭中國女子潑咖啡、怒罵。（本報合成，擷取自TikTok）

    馬來西亞連鎖咖啡品牌 ZUS COFFEE 近日爆出激烈衝突事件，一名中國籍女子疑因不滿製作速度過慢，在店內情緒失控，不僅大聲咆哮店員，還當場潑倒咖啡並將杯子砸向對方，畫面曝光後引發全網譁然。

    綜合外媒報導，事件發生於本月9日，該名女子在等候飲品時突然怒斥店員「我在這裡消費，為什麼要我出去？」隨後便將桌上咖啡潑向店員，甚至直接擲出杯子，遭攻擊的女員工也反手將杯子扔回，雙方一度爆發肢體衝突。影片 顯示，女子邊怒罵髒話邊揮舞櫃台物品砸向對方，場面極度混亂。

    畫面迅速在社群平台瘋傳，眾多網友痛批該名顧客「中國人出國就是在丟自己國家的臉」、「不是針對中國人，偏偏這種的都剛好是中國人」、「如果是我的家人被這樣對待，我真的會很傷心」，也力挺被潑的女店員，要求公司公開表態，並揚言若處罰涉事員工的話，將發起抵制。

    「ZUS COFFEE」隨後於10日發表聲明表示，已在事發後主動了解情況，並為受害店員提供心理與工作支援。公司強調：「在服務業前線工作從來都不容易，事情不應該發展到這樣的地步。」同時呼籲外界尊重當事人隱私，勿再散播影片或不實謠言。業者也澄清，該名女員工並未遭解雇，正休養恢復中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播