    首頁 > 國際

    川普女婿與以色列總理會晤 討論加薩停火協議下一階段

    2025/11/11 09:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普的女婿庫希納10日與以色列總理納坦雅胡會面，討論加薩停火協議下一階段。圖為庫希納。（法新社）

    美國總統川普的女婿庫希納10日與以色列總理納坦雅胡會面，討論加薩停火協議下一階段。圖為庫希納。（法新社）

    美國總統川普的女婿庫希納（Jared Kushner）10日與以色列總理納坦雅胡會面，討論加薩停火協議下一階段，下一階段要求成立加薩管理機構並部署國際穩定部隊。

    根據《美聯社》報導，以色列政府發言人貝德羅西安（Shosh Bedrosian）表示，納坦雅胡和庫希納10日討論停火的進展和未來。該協議的重點是第一階段，即停止戰鬥、釋放所有人質並增加對加薩的人道主義援助，第二階段的細節尚未敲定。

    貝德羅西安只提及納坦雅胡和庫希納進行會晤，沒有說明談判最終走向。

    聯合國人道主義事務負責人弗萊徹（Tom Fletcher）10日也指出，自停火開始後，加薩已有超過100萬巴勒斯坦人獲得食物，援助人員正在分發冬衣和毯子。

    弗萊徹補充，援助仍然存在障礙，例如一些繁文縟節和進入加薩的通道太少。他強調「我們本可以做得更多，拯救更多生命。」

    另外以軍同日公布關於2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列的報告。報告稱以軍在情報和行動方面都存在失誤，情報官員甚至在10月7日凌晨都未能認知到哈瑪斯能力日益增強和其為襲擊所做的準備。

    該報告僅關注軍隊的表現。納坦雅胡拒絕成立官方調查委員會審查政府決策的呼籲，稱此類調查只能在戰爭結束後進行。批評人士指責他阻撓調查，以阻止1份可能對其不利的報告出爐。

