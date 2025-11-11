俄猛轟電網、基輔爆貪腐 烏司法部長、總統前夥伴涉能源回扣案遭搜索

烏克蘭國家反貪腐局（NABU）公布在能源部門貪腐案的搜索行動中，查扣的現金證物。（圖：烏克蘭國家反貪腐局）

據英國《金融時報》報導，烏克蘭國家反貪腐局（NABU）10日對多名政府高官及總統澤倫斯基前商業夥伴的相關處所，展開大規模搜索。此舉旨在調查一樁涉及能源部門的重大貪腐弊案。此案爆發的時機，正值俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施發動新一輪猛烈空襲之際，而根據指控，弊案核心正是與保衛能源設施相關的防禦工事合約回扣。

NABU聲明指出，該局與特別反貪腐檢察官辦公室（SAPO）的調查人員，正執行一場「揭露能源部門腐敗的大規模行動」，此次70處的搜索是長達15個月、已蒐集約1000小時錄音證據的調查案的「最後階段」。NABU公布的照片顯示，現場查扣了多個裝滿美元、歐元與烏克蘭荷林夫納的現金袋，並指稱約有1億美元在此案中被洗錢。

請繼續往下閱讀...

一名知情人士透露，現任司法部長、前能源部長加盧申科（German Galushchenko），以及富商兼澤倫斯基共同創辦的「95街區」（Kvartal 95）娛樂公司合夥人明迪奇（Timur Mindich），皆在被調查之列。烏克蘭國會議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）也在Telegram上證實了與此二人相關的搜索行動，並表示已向國會提議罷免加盧申科。

澤倫斯基深夜回應：必須有判決

弊案引發烏克蘭政壇立即反應。總統澤倫斯基在晚間談話中，對調查表示支持，並敦促政府官員與NABU合作。他強調，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）提供了國家最大份額的發電量，其良好信譽是「優先事項」，並強硬表示：「必須要有判決。」

與核電廠防禦工事相關

NABU指出，這起「大規模腐敗計畫」試圖影響具有戰略重要性的國營企業，包括烏克蘭國家核電公司。部分回扣涉及赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）核電廠的防護結構興建合約。烏克蘭外交官8日才證實，俄軍在前一晚的空襲中，攻擊了為兩座西部核電廠供電的變電站。

報導指出，此案勢將加劇烏克蘭主要盟友的擔憂，即在基輔尋求數十億美元的西方援助之際，該國仍需解決貪腐問題。反對黨國會議員、國會能源問題委員會成員索夫桑（Inna Sovsun）表示：「我對能源部門的腐敗程度感到極度悲哀，但我並不驚訝。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法