    國際

    中國漁船非法捕撈翻覆 南韓海警連夜搜救9失蹤人員未果

    2025/11/11 11:21 即時新聞／綜合報導
    南韓海警自10日晚間通宵展開搜救工作，尋找在全羅北道近海落海的9名中國漁船失蹤人員。示意圖。（路透資料照）

    南韓海警自10日晚間通宵展開搜救工作，尋找在全羅北道近海落海的9名中國漁船失蹤人員。示意圖。（路透資料照）

    本月10日上午，1艘中國漁船在南韓西部海域非法捕撈卻翻覆，船上11人僅2人獲救，其餘9人失蹤。南韓群山海洋警察署11日證實，南韓海警自10日晚間通宵展開搜救工作，尋找在全羅北道於青島近海落海的9名中國漁船失蹤人員，未有任何進展。

    韓聯社報導，南韓海警10日晚間動員4艘警備艦艇，與中國海警在事故發生的於青島西南方向約150公里海域展開聯合搜救工作。南韓海警將搜尋範圍擴大至事發位置方圓30公里，但截至11日上午6時，仍未找到失蹤人員。

    南韓警方表示，雖然事發海域浪高僅約1.5公尺，並不算太高，但海域面積廣闊，增加了搜救難度。南韓海警不排除失蹤人員順水漂流的可能性，計劃調整搜索範圍，繼續展開救援。

    10日上午8時53分左右，1艘99噸級中國漁船在群山市於青島西南方約150公里處海域翻覆，船上共有11人，其中2人獲救。

    中國漁船近來大舉進入南韓海域非法捕撈，9日及10日接連發生翻覆意外。韓聯社報導，9至10月在南韓海域非法捕撈的中國漁船日均達190艘，較去年同期大增30至40艘。

