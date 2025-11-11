印度德里驚傳汽車爆炸 至少10死逾30傷

印度德里10日發生汽車爆炸事件，目前至少造成10人死亡，超過30人受傷，且大部分傷者傷勢嚴重。（路透）

印度北部大城德里（Delhi）著名地標「紅堡」（Red Fort）附近一座地鐵站，其周邊區域在10日發生汽車爆炸事件，目前至少造成10人死亡，超過30人受傷，且大部分傷者傷勢嚴重。

綜合外媒報導，德里警局局長格爾查（Satish Golcha）指出，在爆炸發生前，一輛緩慢行駛的車輛在10日晚間6點42分左右在紅燈處停下，隨後那輛汽車就突然大爆炸。在爆炸現場中，遍佈殘肢斷體和幾輛汽車的殘骸，警察湧入該地區控制局面，並驅散聚集的人群。消防人員在晚間6點55分左右抵達現場並撲滅火勢，至少有6輛汽車和3台人力車也被波及、起火燃燒。



《CNN》報導指出，德里當地的洛克拿亞克醫院（Lok Nayak Hospital）一位醫生表示，另有超過30人「傷勢嚴重」。此事件目前已造成10人死亡，由於重傷者眾，死亡人數可能持續攀升。

目前還不清楚事發原因為何，警方已針對這起爆炸事件進行調查。印度當局表示，印度各地主要火車站、金融中心孟買（Mumbai）以及與德里接壤的北方邦（Uttar Pradesh）都已進入高度戒備狀態。

