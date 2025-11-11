為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰婦人棄12歲女日本賣淫 阿嬤稱不知情

    2025/11/11 09:17 即時新聞／綜合報導
    泰國女子將12歲女兒遺留在日本東京賣淫，阿嬤對於孫女的遭遇並不知情。圖為東京性產業發達的歌舞伎町。（歐新社）

    泰國1名29歲的女子將12歲女兒遺棄在日本東京文京區一處按摩店賣淫，自己則到台灣從事性交易，《NHK》團隊特地飛到泰國北部碧差汶府採訪受害者的阿嬤，她對於孫女的遭遇並不知情。

    《NHK》報導，阿嬤透露，她女兒（12歲受害者的母親）16歲就在工地打工，17、18歲時被朋友勸誘到曼谷當按摩師，至於孫女一直都是和自己住在一起，由於家裡相當貧困，主要是依靠女兒在曼谷、海外的工作來填補家用。

    關於孫女被遺留在東京提供性服務一事，阿嬤直指女兒完全沒跟她說過這件事。《NHK》消息顯示，泰女對外指稱自己付不起2人的機票費，因此將12歲女孩留在了日本，自己則去工作賺錢（實為來台賣淫），等到賺夠費用後再接回小孩。

    阿嬤心疼地表示自己很擔心孫女，這件事她真的不知道該怎麼辦，只希望孫女能夠儘快平安回家。東京警視廳除了逮捕事發按摩店的經營者外，也懷疑目前在台灣被移民署收容等待遣返的泰女涉及人口販賣，正持續展開調查。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

