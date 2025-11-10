為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍東太平洋掃毒 防長：擊沉2船炸死6人

    2025/11/10 21:43 即時新聞／綜合報導
    美國戰爭部長赫格塞斯在X平台PO出美軍空襲運毒船影片。（擷取自X平台 @SecWar）

    美國戰爭部長赫格塞斯在X平台PO出美軍空襲運毒船影片。（擷取自X平台 @SecWar）

    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）今日說，美軍昨（9）日再度於東太平洋進行掃毒任務，成功炸毀2艘運毒船，船上6名「毒品恐怖分子」無人生還。

    赫格塞斯在X平台發布影片說，美軍9日在東太平洋針對2艘運毒船發動攻擊，據情報部門指出，這些運載毒品的船隻沿著東太平洋一條已知的販毒路線行駛。

    赫格塞斯補充說，2起攻擊都發生在國際水域，船上6名毒販被炸死，沒有美軍人員受傷。

