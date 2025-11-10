澤倫斯基稱「不怕川普」 警告歐洲普廷正發動混合戰爭

澤倫斯基表示，與大多數西方國家領袖不同，他並不害怕川普。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基在英國《衛報》9日刊登的專訪中表示，與其他西方領袖不同，他並不「害怕」美國總統川普，並駁斥有關他們上次在華府會晤氣氛緊張的報導，強調兩人保持良好關係。他也讚揚英王查爾斯三世幫助建立他與川普的關係，感謝英王「非常支持」烏克蘭。

澤倫斯基否認有關他與川普10月間會晤時，川普曾將戰場地圖扔到一旁的說法，「我確信他什麼也沒扔」。他形容，雙方關係正常、務實且富有建設性。

請繼續往下閱讀...

據了解，川普曾向澤倫斯基施壓，要求他接受俄羅斯總統普廷提出的結束戰爭條件，並聲稱如果烏克蘭不同意，普廷將「摧毀」烏克蘭。

但澤倫斯基表示，會晤過程並非如此。他說，來訪的烏克蘭代表團在川普及美國團隊面前設立3個展台，依序列出包括武器和經濟制裁在內的一系列旨在削弱莫斯科的措施，以期削弱俄國轟炸烏克蘭的能力，並迫使普廷回到談判桌前。

澤倫斯基表示，「全世界」都害怕川普，「這是事實」，但他並不怕，「我們不是美國的敵人。我們是朋友。所以我們為什麼要害怕呢？」

澤倫斯基說：「川普是由他的人民選舉產生的。我們必須尊重美國人民的選擇，就像我是由我的人民選舉產生的一樣。美國是我們的戰略夥伴，這種夥伴關係已持續很多年，甚至幾十年、幾個世紀。」他暗示，烏美兩國擁有深厚的共同價值觀，這與帝國主義和修正主義的俄國形成鮮明對比。

他還透露，在今年2月與川普在橢圓形辦公室舉行一場激烈的會晤後，英王查爾斯三世在幕後發揮關鍵作用，鼓勵川普更積極地支持烏克蘭。當時，川普在會晤中公開斥責澤倫斯基，並將其趕出白宮。

9月，川普對英國進行國是訪問期間，與英王舉行單獨會晤。澤倫斯基表示：「我並不了解所有細節，但我了解到國王陛下向川普總統發出一些重要訊號。」

他表示，川普尊重英王，並認為他「非常重要」，「國王陛下非常關心我們的人民，或許『關心』這個詞用得不太準確。他非常支持我們」。

在即將迎來嚴寒漫長的冬季之際，當被問及歐盟和英國的援助是否足夠時，澤倫斯基回答道：「永遠都不夠。只有戰爭結束才算足夠。只有普廷明白他必須停止戰爭才算足夠。」他表示，他與英相施凱爾關係良好，並與倫敦保持「密切聯繫」。在談到援助不足的問題時，他強調：「這與他（首相）個人無關。」

由於川普排除美國軍事介入的可能性，法國和英國政府已承諾，作為最終和平協議的一部分，將派遣軍隊赴烏。

當被問及是否希望英軍早日抵達，例如在烏克蘭與白俄羅斯的邊境部署時，澤倫斯基表示：「當然。我們一直在爭取很多東西，包括武器裝備及加入歐盟和北約（NATO）。」

但他表示，在戰火紛飛之際，歐洲軍隊在烏駐軍的問題必須謹慎處理，「領袖擔心他們的人民，他們不想捲入戰爭」，最終是否部署軍隊是「他們的選擇」。如果他施壓過猛，基輔可能會失去「來自我們夥伴的財政和軍事支持」。

澤倫斯基還表示，克里姆林宮正在對歐洲發動「混合戰爭」，試探北約的底線。

他認為，在烏戰結束前，俄國完全有可能對另一個歐洲國家開闢第2戰場，「我相信會這樣，他完全可以做到。我們必須摒棄歐洲普遍存在的懷疑，即普廷會先佔領烏克蘭，然後再去其他地方。他完全可以同時做到這兩件事。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法