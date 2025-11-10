川普將接待敘利亞總統夏拉 打擊伊斯蘭國與解除對敘制裁成關鍵

美國總統川普今（10）日將在白宮接待敘利亞總統夏拉。圖為2人5月14日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會面。（美聯社）

美國總統川普今（10）日將在白宮接待敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa），歡迎該國加入由美國領導的打擊「伊斯蘭國」（Islamic State）的全球聯盟。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稱，夏拉此次訪問是川普為尋求和平而與世界各地人士會面的外交努力的一部分。

根據美聯社報導，這是自1946年敘利亞脫離法國獨立後，敘利亞領導人首次訪問白宮。夏拉領導的反對派武裝於去年12月推翻前總統阿塞德（Bashar Assad）後，他於今年1月被任命為敘利亞臨時領導人。

夏拉曾與「開打組織」（al-Qaida）有聯繫，美國懸賞1000萬美元（約台幣3億元）捉拿他。但今年5月川普與夏拉在沙烏地阿拉伯首次會面時，川普形容夏拉是「年輕英俊且強悍，擁有輝煌過去的鬥士」。

川普最近也表示，夏拉迄今為止做得非常好。川普稱自從美國放鬆對敘利亞的制裁後，敘利亞局勢取得很大進展。此前美國解除對敘利亞實施的制裁，這些制裁是在阿塞德家族統治敘利亞數十年期間實施的。

值得注意的是，夏拉此次與川普會晤有自己的優先事項。他希望美國永久廢除先前因阿塞德政府和安全部隊被指控廣泛侵犯人權而對敘利亞實施的制裁。雖然川普目前已豁免《凱撒法案》（Caesar Act）制裁，但要永久廢除這些制裁，需要國會採取行動。

其中1個解除制裁提案是由參議院外交關係委員會首席民主黨議員夏欣（Jeanne Shaheen）提出，該提案將無條件終止制裁。另1個則由南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提出，希望為解除制裁設定條件，並每6個月進行1次審查。

