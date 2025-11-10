為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    獨裁者竟成「國家英雄」 印尼總統普拉伯沃追封岳父爆爭議

    2025/11/10 14:51 編譯陳成良／綜合報導
    印尼總統普拉伯沃（右二）10日在雅加達國家宮舉行的儀式上，將追封前獨裁者蘇哈托為「國家英雄」的證書，頒授予蘇哈托的女兒西蒂（左二）與兒子班邦（左一）。此舉引發印尼社會巨大爭議。（美聯社）

    印尼總統普拉伯沃（右二）10日在雅加達國家宮舉行的儀式上，將追封前獨裁者蘇哈托為「國家英雄」的證書，頒授予蘇哈托的女兒西蒂（左二）與兒子班邦（左一）。此舉引發印尼社會巨大爭議。（美聯社）

    據《法新社》報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）10日在國家英雄日儀式上，親自追封其岳父、前軍事獨裁者蘇哈托（Suharto）為國家英雄。

    上週稍早，約500名公民團體成員、學者與人權運動者聯名致信總統府，要求撤回決定，痛批此舉是對受害者的「背叛」與「危險的歷史扭曲」。人權組織「失蹤者與暴力受害者委員會」（Kontras）協調員迪馬斯（Dimas Bagus Arya）表示，蘇哈托涉嫌嚴重侵犯人權與國家暴力，「不配獲得國家英雄稱號」。

    蘇哈托於1967年在軍事政變後奪權，統治印尼逾30年，直到1998年亞洲金融危機爆發群眾起義後被迫下台。其任內以強勢手段打壓異議，並被指控涉及貪腐、政治迫害與東帝汶大屠殺等人權暴行。蘇哈托2008年去世，享壽86歲。

    印尼國務祕書哈迪（Prasetyo Hadi）辯稱，授予榮銜是「紀念前輩對國家貢獻的方式」。蘇哈托長女西蒂（Siti Hardiyanti Rukmana）會後受訪表示：「請記得父親一生為印尼奮鬥的努力。」

    外界指出，今年同獲封號的還包括在蘇哈托統治時期遭殺害的工運人士馬西納（Marsinah），此一對比更引發社會爭議。

    印尼前軍事獨裁者蘇哈托統治印尼長達32年，任內伴隨血腥鎮壓與貪腐爭議。（美聯社檔案照）

    印尼前軍事獨裁者蘇哈托統治印尼長達32年，任內伴隨血腥鎮壓與貪腐爭議。（美聯社檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播