獨裁者竟成「國家英雄」 印尼總統普拉伯沃追封岳父爆爭議

印尼總統普拉伯沃（右二）10日在雅加達國家宮舉行的儀式上，將追封前獨裁者蘇哈托為「國家英雄」的證書，頒授予蘇哈托的女兒西蒂（左二）與兒子班邦（左一）。此舉引發印尼社會巨大爭議。（美聯社）

據《法新社》報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）10日在國家英雄日儀式上，親自追封其岳父、前軍事獨裁者蘇哈托（Suharto）為國家英雄。

上週稍早，約500名公民團體成員、學者與人權運動者聯名致信總統府，要求撤回決定，痛批此舉是對受害者的「背叛」與「危險的歷史扭曲」。人權組織「失蹤者與暴力受害者委員會」（Kontras）協調員迪馬斯（Dimas Bagus Arya）表示，蘇哈托涉嫌嚴重侵犯人權與國家暴力，「不配獲得國家英雄稱號」。

蘇哈托於1967年在軍事政變後奪權，統治印尼逾30年，直到1998年亞洲金融危機爆發群眾起義後被迫下台。其任內以強勢手段打壓異議，並被指控涉及貪腐、政治迫害與東帝汶大屠殺等人權暴行。蘇哈托2008年去世，享壽86歲。

印尼國務祕書哈迪（Prasetyo Hadi）辯稱，授予榮銜是「紀念前輩對國家貢獻的方式」。蘇哈托長女西蒂（Siti Hardiyanti Rukmana）會後受訪表示：「請記得父親一生為印尼奮鬥的努力。」

外界指出，今年同獲封號的還包括在蘇哈托統治時期遭殺害的工運人士馬西納（Marsinah），此一對比更引發社會爭議。

印尼前軍事獨裁者蘇哈托統治印尼長達32年，任內伴隨血腥鎮壓與貪腐爭議。（美聯社檔案照）

