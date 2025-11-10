美極右青年富恩特斯重返主流 「仇恨言論之王」再掀保守派內戰

美國極右翼網紅富恩特斯近期重返主流視野，其極端言論正引爆保守派內部的激烈分裂。（美聯社資料照）

據《華盛頓郵報》報導，年僅27歲、被外界稱為「仇恨言論之王」的極右翼網紅富恩特斯（Nick Fuentes），長期以種族與宗教仇恨言論聞名。他曾公開讚揚希特勒，並聲稱「猶太人掌控社會、女性應閉嘴、黑人該被監禁」。2021年他被指鼓動群眾衝入美國國會後遭各大社群平台封禁，一度被形容為「全美最被封殺的人」。

然而，2024年5月，X平台老闆馬斯克（Elon Musk）宣稱「應讓極端者在陽光下被反駁」，決定恢復其帳號，讓他得以重返主流社群，此舉被視為富恩特斯網路「復活」的關鍵一步。

引爆點是今年10月底，前福斯新聞名嘴卡爾森（Tucker Carlson）對其進行的一場專訪，影片吸引了超過500萬人觀看。報導指出，訪談中卡爾森並未對富恩特斯的仇恨言論提出質疑，引發輿論抨擊，也點燃了保守派內部的戰火。《每日線報》（The Daily Wire）共同創辦人夏皮羅（Ben Shapiro）怒斥此舉是「將垃圾正常化的懦夫行為」。

MAGA陣營的意識形態裂縫

川普「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的分裂隨之擴大。專門研究社群媒體與網路極端主義的平台「開放測量」（Open Measures）研究員霍特（Jared Holt）分析，富恩特斯吸引的是一群對傳統政治失望的年輕男性，這股極端言論被包裝成「真誠反建制」，已滲入MAGA基層，反映出右派年輕世代的「反菁英情緒」正在取代傳統保守價值。

美國公民權利組織「反誹謗聯盟」（ADL）警告，社群平台放寬審查，是讓仇恨言論重新進入主流的主因。分析指出，富恩特斯的崛起，象徵美國保守陣營內部對「自由與責任」的界線日益模糊。當極端與爭議成為新的政治吸睛利器時，也為共和黨帶來一個棘手的道德困境：為了選票，是否能無限度地擁抱極端？

