美政府結束關門重大突破！ 參院60-40驚險過關 8民主黨員倒戈

據《美聯社》報導，美國參議院9日晚間以60票對40票的結果，投票通過一項關鍵程序性動議，正式朝向通過妥協版撥款法案、結束政府關門邁出第一步。此一突破是在8位民主黨中間派參議員與共和黨達成協議後取得的，但已引發黨內嚴重分歧。

這項由民主黨中間派主導的協議，同意在不包含延長「可負擔健保法」（ACA）補助款的前提下，讓政府重新開門至明年1月，僅換取參院在12月中對健保補助款議題進行一次獨立投票的承諾。新罕布夏州參議員珍．夏欣（Jeanne Shaheen）等中間派人士為此辯護，稱這「已是擺在桌上的唯一協議」。

黨鞭舒默反對 進步派斥為「可怕錯誤」

然而，民主黨高層與進步派對此強烈不滿。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在黨團會議後，親自投下反對票，表示他「無法憑良心」支持此協議。獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）更痛批，放棄在健保議題上奮戰是「一個可怕的錯誤」。

報導指出，此次投票過程極具戲劇性。3位共和黨保守派參議員一度拒絕投票，直到與川普總統通話後才放行。而共和黨參議員科寧（John Cornyn）更是特地從德州飛回華府，投下了關鍵的第60票，才驚險跨過門檻。

法案接下來仍需經過數道程序，並送回眾議院再次表決。眾議院民主黨人已痛批此協議為「背叛」與「投降」，為後續立法增添變數。

