尹錫悅再添叛國罪名 韓特檢以「利敵罪」追加起訴

南韓前總統尹錫悅再遭特別檢察官團隊以「利敵罪」追加起訴。（法新社資料照）

據法新社報導，已因宣布戒嚴涉犯內亂罪嫌遭羈押的南韓前總統尹錫悅，10日再遭特別檢察官團隊以「利敵罪」（aiding the enemy）追加起訴。特檢指控，尹錫悅去年為製造宣布戒嚴的藉口，竟下令派遣無人機飛越北韓領空，蓄意挑釁平壤當局作出軍事回應。

特檢團隊指出，尹錫悅等人「共謀創造能允許宣布緊急戒嚴的條件，從而增加了兩韓武裝對抗的風險」。法新社引述一份由前國防反情報司令部撰寫的備忘錄，內容提議應鎖定「必定會讓他們（北韓）丟臉，以致無法不回應」的地點發動攻擊，例如首都平壤或主要沿海城市元山。

「利敵罪」構成：無人機墜毀洩漏軍機

另據韓聯社報導，特檢團隊原考慮適用更嚴重的「外患誘致罪」，但最終選擇「利敵罪」。其法律基礎在於，尹錫悅的指令直接導致無人機在平壤附近墜毀，造成了軍事機密外洩給北韓，此結果構成了「有利於敵人」的罪行。

此次起訴範圍不僅限於尹錫悅。特檢團隊表示，前國防部長金龍顯、前國防反情報司令呂寅兄也因在無人機案中扮演的角色，同被以「利敵罪」與濫用職權罪起訴。

尹錫悅去年12月試圖以武力阻止國會推翻其戒嚴令，引發南韓政治危機。他在今年1月一場黎明突襲中被捕，成為南韓首位在任時被拘捕的總統，並於4月遭罷免。目前，他已因戒嚴案涉犯內亂等罪嫌遭羈押審判中，此次「利敵罪」為追加起訴的罪名。

