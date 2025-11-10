中國戰狼薛劍早就有惡霸行為！ 曾施壓神戶議員別來賴總統就職典禮

中國駐大阪總領事薛劍（見圖），對日本首相高市早苗「台灣有事」的言論放話斬首。（圖擷自薛劍X帳號）

日本首相高市早苗指稱若台灣有事，自衛隊就能行使集體自衛權，中國駐大阪總領事薛劍對此嗆聲若日本敢插手就「斬斷你們骯髒的脖子」，引起輿論譁然。事實上，薛劍過去就曾有惡霸行為，例如施壓兵庫縣神戶市議員上畠寛弘不要來賴清德總統的就職典禮。

上畠寛弘本月1日在X發文披露此事，批評薛劍在台灣總統賴清德就職典禮前夕，竟致函給神戶市長要求議員不要出席典禮。上畠寛弘指出，他是神戶唯一受邀參加賴總統就職典禮的議員，因此薛劍顯然是針對他進行施壓。

請繼續往下閱讀...

上畠寛弘表示，中國大阪副總領事先前看了他的社群媒體後，也打電話給神戶市長辦公室反映，讓他不禁向這些中國外交官喊話「不要干涉我們的內政！」

上畠寛弘的文章下方有小粉紅留言，直指「你不覺得自己在干涉中國內政嗎」，不過，有日本網友直接砲轟「包子共產黨（習包子）」的人在說什麼夢話」，上畠寛弘則耐心地回應小粉紅，強調台灣與日本兩國之間的事情中國確實不應干涉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法