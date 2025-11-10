為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    恐監禁逾百年！ 新加坡軍官狂詐16人、346萬元 被控18項詐欺罪

    2025/11/10 14:45 即時新聞／綜合報導
    新加坡武裝部隊一名前上尉軍官涉嫌以投資、支付母親醫療費用為由，詐騙16人超過14萬元新幣，10日被控18項詐欺罪。圖為星國部隊。（歐新社）

    新加坡武裝部隊一名前上尉軍官涉嫌以投資、支付母親醫療費用為由，詐騙16人超過14萬元新幣，10日被控18項詐欺罪。圖為星國部隊。（歐新社）

    新加坡武裝部隊一名前上尉軍官涉嫌以投資、支付母親醫療費用為由，詐騙16人超過14萬元新幣，本月10日被控18項詐欺罪。按照星國法律，若詐欺罪成立，每項最高可判10年徒刑。

    新媒聯合早報報導，新加坡貪汙調查局通告顯示，現年37歲的宋永邦（Benjamin Song，音譯）案發時是星國武裝部隊上尉。

    宋永邦涉嫌在2021年5月23日至2024年3月26日期間，騙取16人、共計14萬5250元新幣（約新台幣346萬元），被害人誤以為款項將用於投資或支付其母親的醫療費用，實際上被他用於還債和個人開銷。

    宋永邦10日被控18項詐欺罪，其中13項根據新加坡刑事訴訟法第124（4）節條文合併提控，依據相關條文可被加重處罰。

    按照星國法律，若詐欺罪成立，每項最高可判10年徒刑及罰金；如果多項指控合併，他更可能面臨每項罪行最高2倍刑罰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播