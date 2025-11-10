恐監禁逾百年！ 新加坡軍官狂詐16人、346萬元 被控18項詐欺罪

新加坡武裝部隊一名前上尉軍官涉嫌以投資、支付母親醫療費用為由，詐騙16人超過14萬元新幣，10日被控18項詐欺罪。圖為星國部隊。（歐新社）

新加坡武裝部隊一名前上尉軍官涉嫌以投資、支付母親醫療費用為由，詐騙16人超過14萬元新幣，本月10日被控18項詐欺罪。按照星國法律，若詐欺罪成立，每項最高可判10年徒刑。

新媒聯合早報報導，新加坡貪汙調查局通告顯示，現年37歲的宋永邦（Benjamin Song，音譯）案發時是星國武裝部隊上尉。

宋永邦涉嫌在2021年5月23日至2024年3月26日期間，騙取16人、共計14萬5250元新幣（約新台幣346萬元），被害人誤以為款項將用於投資或支付其母親的醫療費用，實際上被他用於還債和個人開銷。

宋永邦10日被控18項詐欺罪，其中13項根據新加坡刑事訴訟法第124（4）節條文合併提控，依據相關條文可被加重處罰。

按照星國法律，若詐欺罪成立，每項最高可判10年徒刑及罰金；如果多項指控合併，他更可能面臨每項罪行最高2倍刑罰。

