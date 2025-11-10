民主黨中間派倒戈 美政府關門結束在望

美國參議院9日達成協議，為結束史上最長的政府關門危機邁出關鍵一步。然而，這項由民主黨中間派主導的妥協，已在國會山莊引爆黨內嚴重分歧。（法新社）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國參議院當地時間9日晚間就結束政府關門的撥款法案，達成一項關鍵協議，並已展開投票，以打破民主黨內部的議事杯葛。此舉是在至少8名民主黨中間派參議員與共和黨及白宮達成妥協後取得的突破，但已引發黨內進步派的強烈不滿。

主導此次妥協的民主黨中間派議員為自己的決定辯護，稱這「已是擺在桌上的唯一協議」。即將退休的新罕布夏州參議員夏欣（Jeanne Shaheen）表示：「我理解並非所有民主黨同僚都對此滿意，但再等一週或一個月，也不會換來更好的結果。」

請繼續往下閱讀...

她強調，雖然放棄了立即延長「可負擔健保法」（ACA）補助款，但換得了未來對一項「由我們自己撰寫」的健保法案進行投票的保證。

然而，黨內的進步派反對聲浪極為強烈。科羅拉多州參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）在投下反對票後直言：「我投反對票，只是因為…我就是不爽（piss off, I'm just frustrated）。」他否認中間派同僚是「屈服」（caving），但誓言將運用所有工具，撰寫一份讓共和黨人若反對就會「坐立難安」（squirm）的新健保法案。

關門危機衝擊感恩節交通、糧食券

在國會山莊的政治角力之外，政府關門的衝擊正持續擴大。運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，隨著感恩節假期臨近，空中交通恐將「減少到只剩涓滴細流」。美國農業部也已下令各州，停止發放並「立即撤銷」已為11月份準備的糧食券補助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法