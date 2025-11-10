詭！美新墨西哥州雙屍命案 兇嫌稱是蟑螂指示他殺人

美國新墨西哥州伯納利歐郡阿布奎基一處民宅發生雙屍案，兇嫌供稱是蟑螂指示他殺人。圖為伯納利歐郡警車。（圖擷自Bernalillo County Sheriff's Office臉書）

詭異！美國新墨西哥州伯納利歐郡阿布奎基（Albuquerque）一處民宅，7日晚間10時30分許發生雙屍命案，25歲兇嫌赫南德茲（Alexis Hernandez）供稱是蟑螂指示他殺人。

據《NBC》報導，伯納利歐郡警長辦公室指出，案發民宅傳出槍響後警員上門查看，赫南德茲開門時身上有槍械和1把美國海軍陸戰隊刀械，他聲稱自己是海陸軍人，做了必須要做的事情，並向警員告知屋內有2具遺體。

警方查看後發現有1名男子可能死於槍傷，另1具男屍身上有明顯刀傷，而且屋內還有2名兒童，警員連忙將小孩帶離現場。赫南德茲在接受訊問時，透露他認識這2名死者，其中1人是屋主。

赫南德茲表示，屋主幾天前一直在跟蹤自己，並在燈具裡安裝針孔，他從屋內通風口聽到令人毛骨悚然的聲音，同時感到自己必須先下手為強解決掉對方。

赫南德茲說，他收到蟑螂傳來的加密訊息，要求他去殺掉屋主，就他所知對方似乎很討厭蟑螂。赫南德茲指出，7日當天他被屋主和另1名男子帶到民宅後方的房間，頓時感到生命受到威脅，因此出手殺害2人。

赫南德茲供稱，他知道現場有2名兒童，自己就是在小孩面前開槍射殺死者的，在犯案後他感到不知所措，在屋內四處走動直到警方上門為止。

