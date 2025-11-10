轉移焦點？ 中國戰狼薛劍狂宣傳「鄭麗文批台灣民進黨搞獨裁」

中國戰狼外交官薛劍因發布「斬殺日本首相」不當言論被炎上，目前他搬出「國民黨主席鄭麗文控訴台灣民進黨搞獨裁」轉移焦點。（圖擷取自中國微博、資料照，本報合成）

日本首相高市早苗近期在國會答詢回應「台灣有事，就是日本有事」議題，引起中國戰狼外交官薛劍不滿，並揚言「親自斬殺」對方，恐嚇言論引起輿論譁然與國際關注。目前被日網炎上的薛劍，刪文後仍不願道歉，甚至搬出「國民黨主席鄭麗文控訴台灣民進黨搞獨裁」說詞，試圖帶風向破壞台灣民主自由形象，反被日網砲轟謊話連連。

據了解，國民黨新任主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而現場最主要追思對象，竟包含被蔣介石認定是「投共叛國」、被中共奉為「烈士」的吳石，也是中共安插於國民政府內的最高階共諜將官。鄭麗文此舉引發高度爭議，但本人反控訴執政黨讓台灣民主嚴重倒退、箝制言論自由的威靈正在籠罩台灣。

8日發文恐嚇「斬首日本首相高市早苗」的中國駐大阪總領事薛劍，在被日本網友炎上譴責後刪文後，疑似為了轉移注意力，從昨（9日）至今（10日）連續發布5篇標題為「日本人不知道的兩岸關係（日本の皆さんが知らない両岸関係）」的日文文章，內容不僅怒斥台灣政府搞獨裁、迫害中國人人權，還聲稱台灣主流民意是「兩岸統一」。

薛劍發布的5篇文章中，有4篇與「國民黨主席鄭麗文」、「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」有關。其中，薛劍特別引述鄭麗文的發言，指控台灣在民進黨執政下，「威權主義的幽靈」和對言論自由的壓制再次籠罩台灣，必須銘記歷史、洗清政治受害者冤屈，並附上央視製作鄭麗文高呼「兩岸一家親，我們都是堂堂正正的中國人」影片。

不僅如此，薛劍還附上中國統戰組織「台灣民主自治同盟」的祭文，內容聲稱兩岸和解出重要一步，是繼承先輩遺志，鎮壓「台獨勢力」、推進統一大業，這樣才能祭奠那些被蔣介石國民黨當局殺害、為兩岸統一努力的2000多名進步人士，「唯有如此，殉道者才能安心哀悼，生者才能不留遺憾，國家復興才能在不久的將來成為現實。」

對於薛劍試圖轉移焦點、醜化台灣形象的行為，反被日本網友留言怒轟，「腦袋全裝中共捏造歷史還能當高官，真可悲」、「銘記歷史？怎麼不敢提8964天安門或大躍進的政治受害者？」、「我認識的台灣人都不想被中共侵略，親中政治人物不代表全部的台灣人」、「那個鄭麗文跟你一樣是白癡吧，歌頌真獨裁政權，迫害無辜的自由人士」、「誰會相信一個威脅要殺死日本首相的傢伙，滾回你那沾滿鮮血的獨裁政權國家」。

更有不少日本網友指出，他們明確知道台灣戰後發生的「白色恐怖時期」歷史脈絡，包含當年是蔣介石同意並下令鎮壓、執行「白色恐怖」的政權正是中國國民黨等，怒斥薛劍只是故意從親中人士發言挑選「對中國共產黨有利」的部分片段進行統戰宣傳。

