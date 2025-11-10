轉移焦點？ 中國戰狼薛劍狂宣傳「鄭麗文批台灣民進黨搞獨裁」2025/11/10 15:32 即時新聞／綜合報導
中國戰狼外交官薛劍因發布「斬殺日本首相」不當言論被炎上，目前他搬出「國民黨主席鄭麗文控訴台灣民進黨搞獨裁」轉移焦點。（圖擷取自中國微博、資料照，本報合成）
日本首相高市早苗近期在國會答詢回應「台灣有事，就是日本有事」議題，引起中國戰狼外交官薛劍不滿，並揚言「親自斬殺」對方，恐嚇言論引起輿論譁然與國際關注。目前被日網炎上的薛劍，刪文後仍不願道歉，甚至搬出「國民黨主席鄭麗文控訴台灣民進黨搞獨裁」說詞，試圖帶風向破壞台灣民主自由形象，反被日網砲轟謊話連連。
據了解，國民黨新任主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而現場最主要追思對象，竟包含被蔣介石認定是「投共叛國」、被中共奉為「烈士」的吳石，也是中共安插於國民政府內的最高階共諜將官。鄭麗文此舉引發高度爭議，但本人反控訴執政黨讓台灣民主嚴重倒退、箝制言論自由的威靈正在籠罩台灣。
8日發文恐嚇「斬首日本首相高市早苗」的中國駐大阪總領事薛劍，在被日本網友炎上譴責後刪文後，疑似為了轉移注意力，從昨（9日）至今（10日）連續發布5篇標題為「日本人不知道的兩岸關係（日本の皆さんが知らない両岸関係）」的日文文章，內容不僅怒斥台灣政府搞獨裁、迫害中國人人權，還聲稱台灣主流民意是「兩岸統一」。
薛劍發布的5篇文章中，有4篇與「國民黨主席鄭麗文」、「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」有關。其中，薛劍特別引述鄭麗文的發言，指控台灣在民進黨執政下，「威權主義的幽靈」和對言論自由的壓制再次籠罩台灣，必須銘記歷史、洗清政治受害者冤屈，並附上央視製作鄭麗文高呼「兩岸一家親，我們都是堂堂正正的中國人」影片。
不僅如此，薛劍還附上中國統戰組織「台灣民主自治同盟」的祭文，內容聲稱兩岸和解出重要一步，是繼承先輩遺志，鎮壓「台獨勢力」、推進統一大業，這樣才能祭奠那些被蔣介石國民黨當局殺害、為兩岸統一努力的2000多名進步人士，「唯有如此，殉道者才能安心哀悼，生者才能不留遺憾，國家復興才能在不久的將來成為現實。」
對於薛劍試圖轉移焦點、醜化台灣形象的行為，反被日本網友留言怒轟，「腦袋全裝中共捏造歷史還能當高官，真可悲」、「銘記歷史？怎麼不敢提8964天安門或大躍進的政治受害者？」、「我認識的台灣人都不想被中共侵略，親中政治人物不代表全部的台灣人」、「那個鄭麗文跟你一樣是白癡吧，歌頌真獨裁政權，迫害無辜的自由人士」、「誰會相信一個威脅要殺死日本首相的傢伙，滾回你那沾滿鮮血的獨裁政權國家」。
更有不少日本網友指出，他們明確知道台灣戰後發生的「白色恐怖時期」歷史脈絡，包含當年是蔣介石同意並下令鎮壓、執行「白色恐怖」的政權正是中國國民黨等，怒斥薛劍只是故意從親中人士發言挑選「對中國共產黨有利」的部分片段進行統戰宣傳。
#日本の皆さんが知らない両岸関係・「1950年代白色テロ政治受難者追思慰霊大会」。中国国民党の鄭麗文主席：台湾は長年の戒厳令を経て、1990年代にやっと血と涙の歴史が埃まみれの暗い河から再び見えてきた。しかし、現在の民進党政権下では、「権威主義の亡霊」、言論の自由を弾圧する亡霊が再び台湾… pic.twitter.com/e8eBiR6rFI— 薛剑XueJian （@xuejianosaka） November 9, 2025
#日本の皆さんが知らない両岸関係・「1950年代白色テロ政治受難者追思慰霊大会」。台湾地区政治受難者相互扶助会の周弘奇会長：我々は、この民族復興の前途において、烈士たちが斬り人に向かう時、未来を見極める熱いまなざしをしたその光景を忘れることはできない。それは死を恐れず前進を続けた勇気… pic.twitter.com/9NCWYFUOp6— 薛剑XueJian （@xuejianosaka） November 9, 2025
#日本の皆さんが知らない両岸関係・「1950年代白色テロ政治受難者追思慰霊大会」。台湾民主自治同盟（中国大陸から送った祭文で）：先烈の遺志を受け継ぎ、国家の大義を胸に抱き、「台湾独立」の冒険を抑え、統一の偉業を推進せよ。そうすればこそ、先烈は瞑目し、生きた人も悔いがなくなり、民族の復… pic.twitter.com/apVRyBjkK8— 薛剑XueJian （@xuejianosaka） November 9, 2025
#日本の皆さんが知らない両岸関係・両岸和解へ大きな一歩。1950年代に国家の統一を追求し、蒋介石国民党当局に殺害された数千人もの台湾両岸進歩人士を記念する為の「1950年代白色テロ政治受難者追思慰霊大会」が8日、台北市で開かれた。新たに就任した中国国民党の鄭麗文主席が初めて出席・挨拶し、両… pic.twitter.com/hcuUIl117W— 薛剑XueJian （@xuejianosaka） November 10, 2025
#日本の皆さんが知らない両岸関係・大陸籍配偶者を迫害する民進党当局。国務院台湾事務弁公室報道官張晗：近頃、民進党当局は権力を濫用し、頻繁に罪名をでっち上げ、島内の大陸籍配偶者グループを迫害している。大陸籍配偶者の団体が故郷に帰省交流するだけでも「統一戦線浸透」のレッテルを貼られて… pic.twitter.com/wtlIxWqNI9— 薛剑XueJian （@xuejianosaka） November 9, 2025
