    首頁 > 國際

    嗆斬殺日相！中國戰狼薛劍被炎上 轉性「偷刪文+狂讚習近平」

    2025/11/10 12:55 即時新聞／綜合報導
    中國駐日本大阪總領事薛劍８日發文揚言「斬殺日本首相」，被炎上後偷偷刪文，改瘋傳讚揚中共政權與習近平。（圖擷取自中國微博、@xuejianosaka 社群平台「X」，本報合成）

    中國駐日本大阪總領事薛劍8日發文，揚言要「親自斬首」日本首相高市早苗，只因不滿她上任後發表「台灣有事，就是日本有事」言論，引發國際關注。據了解，薛劍目前在日網被猛烈炎上與撻伐，為此他已偷偷將恐嚇貼文刪除，並開始不斷發布讚美中國國家主席習近平的文章，企圖「裝死」的行徑被湧入大批日網怒轟。

    立場堅定挺台的日本首相高市早苗，自今年10月21日上任後，多次公開重申「台灣有事，就是日本有事」，並直言若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機。本月7日，高市早苗被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，她回應若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，必須假設最壞情況進行應對。

    綜合日媒報導，高市早苗的這番言論獲得各國注意與討論，並讓中共政府極為不滿，其中擔任中國駐大阪總領事、多次以「戰狼外交」引發爭議的薛劍，直接在8日晚間於社群平台X（原推特）發文恐嚇，「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子，你們真的做好覺悟了嗎？」，囂張言論在日網掀起軒然大波。

    大批日本網友湧入薛劍貼文炎上抗議與檢舉，薛劍見狀則偷偷將該文刪除，但在昨（9）日發布數篇中國解放軍各型軍艦圖，接著不斷轉發各種宣傳中國觀光旅遊景點、歷史古蹟等貼文。不僅如此，薛劍還藉由宣傳中共第15屆運動會的開幕典禮，瘋狂發布讚美習近平的各種圖文影音，以及強調中共政府多年來慷慨金援奧委會（IOC），並聲稱習近平與中共政府有「加強世界各國人民的團結，促進世界和平」等共要貢獻。

    對於薛劍一連串「裝死」不認錯的行徑，日本網友留言怒嗆，「靠掠奪的土匪政黨」、「快滾回牆裡，你這個卑賤的中國雜種」、「成年人在網路公開表達如此強烈的殺意，精神住況很不正常」、「中國政府口口聲聲說世界和平，但一天到晚血腥鎮壓反共人士」、「一個中國外交官都敢公開發文威脅殺人，是要怎麼促進世界和平？」、「我會砍下你的頭……對不起，但你的存在污染了日本，所以請你離開日本，你這個渣滓」。

