    首頁 > 國際

    巨浪襲西班牙渡假勝地特內里費島 釀3死15傷

    2025/11/10 11:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    西班牙特內里費島近日發生多起巨浪襲擊事故，導致3人死亡和至少15人受傷。圖為該島某碼頭。（路透）

    西班牙特內里費島近日發生多起巨浪襲擊事故，導致3人死亡和至少15人受傷。圖為該島某碼頭。（路透）

    西班牙渡假勝地、加那利群島的特內里費島（Tenerife）近日發生多起巨浪襲擊事故，導致3人死亡和至少15人受傷，有多人都被巨浪捲入海中。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，救援直升機從島嶼北部拉瓜查市（La Guancha）海灘救起1名落水男子，但該男子抵達醫院後被宣布死亡。當地媒體《El Día》稱，該男子是1名43歲西班牙人，事發時正在海灘釣魚。

    1名男子在島嶼南部埃爾卡韋索海灘（El Cabezo）被發現漂浮在海面上。救生員和醫護人員試圖對其進行搶救，但他當場死亡。該男子身分尚未公佈。

    1股巨浪在島嶼北部城市普埃爾托德拉克魯斯（Puerto de la Cruz）將10人捲入海中，其中1名女子因心臟病發作不幸身亡。《El Día》稱該名女子是1名79歲的荷蘭公民。

    關於15名傷者，《衛報》提及其中8名傷者的經歷。特內里費島緊急救援部門表示，突如其來的海浪拍打在克魯斯港（Puerto de la Cruz）碼頭上，將人們捲入海中，3人因此重傷，已被送往醫院治療。

    該島東北角的羅克德拉斯博德加海灘（Roque de las Bodega beach）有至少5人被強浪捲入海中受傷。所有傷者均為法國遊客。

    值得注意的是，當地緊急救援部門先前已發布預警，提醒民眾注意秋冬季常見的突發海浪和強風，該島目前已提高沿海災害警戒等級。

