鳳凰颱風橫掃菲律賓 140萬人撤離、強風豪雨奪2命

鳳凰颱風9日重創菲律賓東部沿海，引發毀滅性風暴潮。圖為卡坦端內斯省（Catanduanes）希格莫托鎮（Gigmoto），駭人的巨浪越過民宅屋頂，幾乎將沿海村莊吞噬。（路透）

《法新社》報導，鳳凰颱風橫掃菲律賓，全國超過140萬人被迫撤離，至少2人死亡。這場原為強烈颱風的風暴9日登陸呂宋島東岸後橫掃全國，週一早晨減弱移出南海，朝台灣方向北上。

鳳凰於呂宋島東部的奧羅拉省（Aurora）登陸，地方救難人員指出，多處房屋受損，山區道路因土石流中斷，部分地區仍停電。丁加蘭鎮（Dingalan）鎮長塔艾表示，沿岸民宅與漁船被巨浪摧毀，「海岸線幾乎被掏空」。

請繼續往下閱讀...

位於菲律賓中部的薩馬省（Samar）一名64歲婦人撤離時遭倒樹與殘骸壓死，另有男子在呂宋島東南方的卡坦端內斯島（Catanduanes）溺斃。卡加延省（Cagayan）居民莎奎娜表示：「我們家常淹水，一聽到要撤離就馬上走。」民防辦公室證實，全國至少2人喪生。

馬尼拉停課 救援行動受阻

包括首都馬尼拉在內的呂宋多地學校與政府機關10日停課，部分地區仍有逾百萬人暫居避難中心。奧羅拉省救難隊表示，雨勢太大、道路不通，災後評估工作延宕。

卡坦端內斯島9日清晨遭暴風與巨浪侵襲，位於島上的維拉克鎮（Virac）街區被淹，教堂前水深及門口。南呂宋的比科區（Bicol）同樣災情慘重，當地阿爾拜省（Albay）吉諾巴丹鎮（Guinobatan）亦傳嚴重水患，街道變成滾滾洪流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法