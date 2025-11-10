鳳凰颱風橫掃菲律賓！吊橋狂搖變「戰繩」、大浪沖進濱海飯店

颱風鳳凰襲擊菲律賓，網傳大浪沖進一處濱海飯店內。（擷取自Threads帳號shiangillus）

超強颱風鳳凰襲擊菲律賓，至今造成逾百萬人疏散，網傳多段災情影片顯示，南甘馬仁省（Camarines Sur）一座吊橋被強風吹到劇烈搖晃，猶如「戰繩」一樣，幾乎隨時斷裂；另有大浪沖入一處濱海飯店內的景象，畫面相當嚇人。

綜合媒體報導，海鷗颱風幾天前才重創菲律賓，造成224人死亡；菲律賓氣象局（PAGASA）表示，鳳凰挾帶強風豪雨橫掃人口最稠密的呂宋島（Luzon），最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里，暴風半徑幾乎覆蓋菲律賓全境。

當地民眾奧拉表示，「我們最怕的是，颱風登陸時剛好在夜裡……，我們看不清風勢方向，也看不見外面發生什麼事。」另一名民眾卡薩里諾說：「當海浪拍打在防波堤上，感覺地面都在震動。」社交媒體上流傳一段據說是大浪沖進當地一間濱海飯店的影片，洶湧浪潮席捲逾2層樓高，建築物內的人們紛紛倉皇逃命，畫面相當震撼。

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong （#UwanPH） caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor （@WeatherMonitors） November 9, 2025

颱風鳳凰襲擊菲律賓，帶來狂風與洪水，圖為當地民眾用木船緊急轉移豬隻。（法新社）

