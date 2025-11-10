為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    談台海危機遭中方嗆「斬首」！ 高市早苗：不會收回言論

    2025/11/10 11:36 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗今（10）日上午在國會備詢時，強調不會收回「若台灣遭受中國侵略，可能採取集體自衛權」的言論。（法新社）

    日本首相高市早苗7日表示台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，意即動用武力，讓北京氣炸。中國駐大阪總領事薛劍隔天（8日）在社群威脅，如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發日本輿論譁然。日媒透露，日本政府已對此提出強烈抗議；高市早苗今（10）日也重申不會收回言論。

    薛劍8日在X平台發文怒嗆：「如果膽敢擅自插手，那就只好毫不猶豫斬斷你們那骯髒的脖子，你們真的做好覺悟了嗎？」貼文公開後隨即引發日本網友震驚與撻伐，隔日該則貼文似乎已被刪除。

    《每日新聞》報導指出，日本政府已就此事件向中方提出強烈抗議。日本政府相關人士10日上午證實，外交部門正密切關注後續發展，但報導中並未明確指出是哪個政府層級官員出面表達意見；《產經新聞》則透露，記者致電中國駐大阪總領事館，試圖確認薛劍發言動機，但館方未予回應。

    另一方面，高市早苗今（10）日在眾議院預算委員會上，自己先前在國會中提到「若台灣有事時中國軍艦動武，日本可行使集體自衛權，屬於『存立危機事態』」的發言，是「以最壞情況作假設」來回答問題，強調此立場「符合政府一貫見解」，因此不會撤回。

    高市早苗強調，此番說明是針對立憲民主黨議員大串博志的質詢，該答辯「並非作為政府統一見解提出」，並補充說明：「因當時被問到若台海發生衝突的情況，因此舉出具體案例，未來將更謹慎處理相關發言。」

