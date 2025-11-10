BBC高層為「剪輯門」辭職 川普猛批「腐敗記者干預大選」

剪輯拼接川普談話挨轟假新聞，BBC總裁戴維（Tim Davie）為紀錄片辭職。（路透資料照）

在英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因紀錄片剪輯醜聞於9日宣布辭職後，美國總統川普隨即發動猛烈攻擊，痛批「腐敗的記者」已被揭穿，並指控他們試圖「左右一場總統大選」。

據《法新社》報導，川普在回應此事時表示：「腐敗的記者們已經原形畢露。」他補充道：「這些是極度不誠實的人，他們試圖對一場總統大選上下其手。」

引發此次風暴的，是BBC王牌時事節目「廣角鏡」（Panorama）去年美國大選前播映的一部紀錄片。該片將川普在2021年1月6日國會山莊事件當天的演說片段剪輯拼接，使其看起來像是告訴支持者，他將與他們一同走向國會山莊，並「奮戰到底」（fight like hell）。

然而，在未經剪輯的原始影片中，川普在說完「走向國會山莊」後，緊接的內容是呼籲群眾「為我們英勇的參、眾議員們加油」。

BBC高層總辭止血

面對排山倒海的批評，BBC總裁戴維與新聞網執行長圖內斯（Deborah Turness）雙雙請辭。戴維在聲明中表示：「和所有公部門一樣，BBC並非完美無瑕…我必須為此承擔最終責任。」英國文化部長稱相關指控「極其嚴重」，BBC已承諾將於10日向國會提交完整報告。

