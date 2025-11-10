以色列中尉交火中喪生11年 哈瑪斯終於歸還遺體

以色列9日表示，已接收戈爾丁中尉的遺體。（美聯社）

以色列9日表示，已接收戈爾丁（Hadar Goldin）中尉的遺體。戈爾丁於2014年在哈瑪斯的伏擊中喪生，此後遺體一直被扣押在加薩。

根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，戈爾丁於2014年8月1日在戰鬥中陣亡。他當時正與一群以色列士兵在加薩南部拉法附近的1處農田巡邏，突然遭到哈瑪斯武裝分子的襲擊。以軍認定，戈爾丁與另外2名士兵在交火中喪生，他的遺體隨後被哈瑪斯帶到1條地下隧道。

以軍隨後動用強大火力，試圖阻止哈瑪斯劫持戈爾丁為人質。在為期4日的轟炸中，數十名巴勒斯坦平民喪生，轟炸甚至在戈爾丁被宣布陣亡後仍在繼續。

以色列9日指出，戈爾丁罹難時年僅23歲，遺骸身分已被確認，將安葬。戈爾丁的父親辛查（Simcha Goldin）同日發表聲明稱，這勝利意味著帶回人質，也意味著讓士兵回到以色列。

納坦雅胡：從未放棄讓戈爾丁回家的努力

以色列總理納坦雅胡和總統赫佐格（Isaac Herzog）都說，他們的辦公室過去11年來都保留著戈爾丁的照片。納坦雅胡強調，以色列從未放棄讓戈爾丁回家的努力。

納坦雅胡指出，他知道戈爾丁的家人經歷了怎樣的痛苦，也知道以色列人民對戈爾丁歸來的渴望，這種渴望團結了以色列人民。以色列的團結一致，成功將戈爾丁帶回其家人身邊，讓他安葬在以色列的土地上。

以軍表示，對戈爾丁中尉的家人表達深切慰問，並強調將繼續盡一切努力營救所有遇難人質。赫佐格聲稱，以色列將繼續努力，確保所有人質回家。

根據加薩停火協議的第一階段，哈瑪斯已釋放20名活著的人質，以及28名遇難人質中的24具遺骸。目前仍在加薩的4具人質遺骸中，有3具是以色列人，1具是泰國人。

