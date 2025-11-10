曾因《魔鬼詩篇》遭追殺35年 作家魯西迪遇刺倖存後獲美文學和平獎

魯西迪在2022年遇刺後右眼失明，臉上也留下清晰疤痕。他9日獲頒「岱頓文學和平獎」終身成就獎，象徵其以筆對抗暴力的精神獲得高度肯定。（美聯社）

據《美聯社》報導，印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）9日在美國俄亥俄州，獲頒「岱頓文學和平獎」（Dayton Literary Peace Prize）的終身成就獎。這是他在2022年於紐約一場演講中，遭人刺殺重傷並倖存後，所獲得的最高榮譽之一。

「岱頓文學和平獎」旨在表彰兼具文學價值並透過作品促進和平的作家。該獎項的舉辦地岱頓市，正是1995年促成結束巴爾幹半島血腥戰爭的《岱頓和平協定》的談判地點，具有深刻的和平象徵意義。往屆終身成就獎得主包括美國前總統卡特、諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）與女性主義代表人物史坦能（Gloria Steinem）等。

從《魔鬼詩篇》追殺令到紐約遇刺

現年78歲的魯西迪，因其1988年的小說《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）中對伊斯蘭先知穆罕默德的描寫，引發褻瀆（Blasphemy）指控，並導致伊朗時任最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）於1989年對其發布全球追殺令，迫使他隱居多年。2022年8月，他在紐約州一場演講活動中，於眾目睽睽下遭一名男子刺殺，導致一眼失明。

遇刺後，魯西迪將這段經歷寫成回憶錄《利刃》（Knife），該書於2024年出版後廣受好評，並入圍美國國家圖書獎非小說類決選。他最新的作品為其第23部著作，名為《第十一小時》（The Eleventh Hour）。今年岱頓文學和平獎的小說與非小說獎，則分別由伊朗裔詩人阿克巴（Kaveh Akbar）與歷史學者阿姆里斯（Sunil Amrith）獲得。

