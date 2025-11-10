驚！南韓政壇「國民岳父」貌美女兒當大學教授 警調查有無特權

南韓政壇「國民岳父」劉承旼的貌美女兒劉潭，以31歲的年齡成為仁川大學教授，被警方調查有無特權。圖為劉潭2017年和胞兄一起為父親助選。（圖擷自劉承旼臉書）

南韓前國會議員劉承旼，在2017年朴槿惠被彈劾後參與總統選舉，當時他的女兒劉潭（一度譯為劉垣，後續已正名）四處幫父親造勢，其清新貌美的外型隨即引發關注，劉承旼也被稱為「國民岳父」，不過，31歲的劉潭日前被仁川大學聘為教授，警方今（10日）宣布將調查有無特權。

據《韓聯社》報導，仁川延壽警察署4日接獲舉報，指稱劉潭被聘為教授的過程不符規定，沒有依照「全職教員新任用指南」的要求保留相關文件，希望警方對仁川大學校長李仁宰、教務處、聘用審查委員會展開調查。

南韓當局考量到案件的重要性，將原本由延壽警察署負責的案件移交給反腐敗與公共犯罪搜查隊處理。對此，仁川大學強調聘用審核過程是按照規定公平進行。

據了解，劉潭學歷為東國大學法學系學士、延世大學工商管理碩士、高麗大學工商管理博士，先前通過仁川大學2025學年第2學期的專任教員評選，聘用為全球經濟學院貿易學系教授。

