川普現身NFL球賽遭狂噓 47年來首位蒞臨例行賽美總統

美國總統川普（圖左上揮手者）9日成為近半世紀來，首位親臨NFL例行賽的現任總統。圖為他在貴賓室向觀眾致意，但此舉在現場引發了響亮的噓聲。（美聯社）

據 《美聯社》報導，美國總統川普9日蒞臨馬里蘭州，觀看華盛頓指揮官隊對陣底特律雄獅隊的國家美式足球聯盟（NFL）例行賽，成為自1978年卡特總統以來，近半世紀（47年）首位出席NFL例行賽的現任總統。然而，當球場的大螢幕在比賽上半場結束前，播出他與眾議院議長強生（Mike Johnson）在貴賓室內的畫面時，現場噓聲四起。

報導指出，這股噓聲並未因中場休息而停止。當現場司儀介紹總統蒞臨時，噓聲再次響起；甚至在川普主持一場軍人入伍宣誓儀式，並帶領宣讀誓詞時，嘲諷的噓聲仍未停歇。

請繼續往下閱讀...

川普本人則似乎未受影響。他在第三節接受福斯體育台訪問時，輕鬆地聊起自己高中時打球的往事。不過，ESPN日前報導，白宮曾透過中間人向指揮官隊老闆傳話，稱川普希望球隊耗資近40億美元在華府興建的新球場，能以他的名字命名。

川普在9日的訪問中也意有所指地說：「他們將會蓋一座漂亮的球場，這正是我所參與的，我們正在取得所有批准。」

曾與NFL因「國歌下跪」事件結怨

川普在第一任期內曾與NFL關係緊張。當時他強烈反對球員在演奏國歌時，以單膝下跪的方式抗議種族不公，並多次透過社群媒體，要求球隊老闆開除以當時舊金山49人隊四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）為首的抗議球員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法