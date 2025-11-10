節目剪輯川普演說誤導風向 英國《BBC》總裁為此辭職

《BBC》節目「廣角鏡」以誤導性方式剪接美國總統川普演說的片段，招致大量批評，由於風波持續延燒，《BBC》總裁戴維與「BBC News」執行長圖內斯9日雙雙辭職。圖為《BBC》總裁戴維。（法新社）

英媒《電訊報》日前報導指出，《BBC》時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama），以誤導性方式剪接美國總統川普演說的片段，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）對此批評《BBC》是「百分之百假新聞」。由於風波持續延燒，《BBC》總裁戴維（Tim Davie）與「BBC News」執行長圖內斯（Deborah Turness）9日雙雙辭職。

綜合外媒報導，《BBC》節目「廣角鏡」被發現將兩段川普演說內容剪輯拼接，彷彿他對2021年1月6日國會山莊暴動進行鼓動。影片內容中，川普呼籲支持者「奮力抗爭」（fight like hell），並表示他會與他們一起前往國會山莊，但影片省略掉川普呼籲群眾「以和平、愛國的方式發聲」的部分。

隨著風波越演越烈，從2020年起擔任《BBC》總裁的戴維（Tim Davie）在《BBC》網站表示聲明辭職，他表示：「和所有公部門一樣，BBC並非完美無瑕，我們必須始終保持開放、透明並且負責。雖然這並非唯一原因，但近期圍繞BBC新聞的討論對我的決定產生影響。總體而言，BBC表現不錯，但也出現部分錯誤，作為總裁，我必須承擔最終責任。」

BBC新聞執行長圖內斯（Deborah Turness）也已辭職，圖內斯表示：「在公共生活中，領導者必須對外完全負責，這就是我選擇辭職的原因。雖然我確實犯過錯誤，但我想明確地指出，近期指稱 BBC新聞存在制度性偏見的說法是錯的。」

針對《BBC》高層辭職，川普9日表示，這些人被解僱或辭職，是因為被抓到篡改他當時那場表現極佳的演說。川普強調：「這些人非常不誠實，企圖在總統選舉中動手腳。這對民主而言多麼可怕啊！」

