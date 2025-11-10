為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美「政府關門」危機有望解除 傳民主黨願讓步

    2025/11/10 08:28 編譯陳成良／綜合報導
    美國史上最長的政府關門危機有望出現轉機。參議院兩黨議員正於國會山莊（圖）就一項能讓政府重新開門的協議，進行最後階段的協商。（路透資料照）

    據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國政府關門危機持續惡化之際，參議院的談判出現重大突破。一名參與談判的消息人士透露，數名民主黨參議員釋出善意，準備投票支持一項能讓政府重新開門的協議，即使該協議不包含他們的一項核心訴求。

    協議內容：臨時撥款搭配3項全年預算

    正在形成的協議，將包含一份讓政府資金延長至明年1月的臨時撥款法案，並與一個更大的撥款包裹法案綑綁。該包裹將為三個關鍵領域提供全年度預算，分別是「軍事建設與退伍軍人事務」、「立法部門」及「農業部」。根據民主黨撥款委員會主席、參議員莫瑞（Patty Murray）提供的摘要，其中立法部門的預算，還包括為國會議員增加2.035億美元的維安經費。

    民主黨的關鍵讓步：放棄延長健保補助

    報導指出，此次談判的突破關鍵，在於民主黨的讓步。協議將不包含民主黨極力爭取的、即將到期的「可負擔健保法」（ACA，又稱歐巴馬健保）加強版補助款的延長。民主黨人僅換得參議院未來會對此議題進行一次獨立投票的承諾，但無法保證其最終能成為法律。消息人士稱，民主黨人認知到，在川普總統對此議題的強硬立場下，已無達成協議的可能。

    不過，協議仍有最後的癥結點尚待解決。其中最主要的是，民主黨要求川普政府恢復在政府關門期間被解雇的聯邦雇員。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）暗示，首次程序性投票最快可能在週日舉行。即使參議院通過，法案仍需送回眾議院再次表決，整個過程可能仍需數日。

