為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    剪輯拼接川普談話挨轟假新聞　BBC總裁為紀錄片辭職

    2025/11/10 05:45 中央社

    英國廣播公司（BBC）總裁戴維和新聞部主管今天辭職。BBC因對美國總統川普演說的剪輯手法等問題而挨批偏頗。

    路透社報導，「每日電訊報」（Daily Telegraph）披露BBC內部報告指出，其在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）戰爭、跨性別議題和川普演說等新聞的處理上有過失，BBC因而備受壓力。

    白宮近期批評BBC是「宣傳機器」。BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）被發現將兩段川普演說內容剪輯拼接，彷彿他對2021年1月6日國會山莊暴動進行鼓動。

    自從2020年起擔任BBC總裁的戴維（Tim Davie）在BBC網站發布的聲明中表示：「和所有公部門一樣，BBC並非完美無瑕，我們必須始終保持開放、透明並且負責。」

    「雖然這並非唯一原因，但近期圍繞英國廣播公司新聞網（BBC News）的討論合乎情理地對我的決定產生影響…我必須承擔最終責任。」

    BBC News執行長圖內斯（Deborah Turness）也已辭職。

    「廣角鏡」該紀錄片內容顯示川普對支持者說，「我們要走到國會山莊（Capitol）」、「要奮戰到底」，而這些其實是他在不同演說中的說法。

    他在提到「走到國會山莊」之後其實補充說，他們將會「為我們英勇的參、眾議員們加油」。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在7日發布的訪談中稱BBC是「百分之百假新聞」。（編譯：何宏儒）1141110

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播