韓軍大整肅！將撤換聯合參謀本部40將官 清除尹錫悅戒嚴案影響

甫於9月底上任的南韓聯合參謀本部議長陳永承（右）表示，將全面更換聯參所屬的大部分將軍，以及任職2年以上的校級軍官。左為美國參謀首長聯席會議主席凱恩。（歐新社檔案照）

南韓軍方正面臨史無前例的大改組！李在明政府計畫對聯合參謀本部所屬的大部分將軍，以及任職2年以上的中校、上校級軍官進行人事調整。軍方聲稱，此舉旨在應對去年12月3日前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴事件的後續影響，推動幹部隊伍更新，但軍方內外普遍擔憂，人事變動恐將影響軍隊戰備狀態。

南韓「中央日報」報導，南韓軍方表示，9月底上任的聯參議長、空軍上將陳永承已明確表示，計畫全面更換聯參所屬的大部分將軍，以及任職2年以上的中高階軍官。對此，韓聯參相關人士回應稱，正在研究人事改革方案，尚未作出最終決定。

報導指出，南韓總統李在明決定對擁有軍令權的聯參指揮層進行全盤調整，被解讀為透過人事革新重建軍方信任，並提升組織掌控力。若按照陳永承的指示進行人事調整，除去年9月任命的副議長、陸軍中將權大源外，約40名聯參所屬將官將調任至國防部及各軍種，現於聯參外部任職的將領將補位接任。

據稱中校級參謀的晉升人事已確定，預計本月末完成調整，上校及將軍級軍官最快將於12月或明年1月進行人事調整。不過，由於將軍級軍官人事權歸屬國防部，而中級軍官的任命由各軍本部掌握，最終決定仍取決於國防部的判斷。

針對此次人事調整政策，軍內外普遍擔憂，若大幅更換聯參本部指揮層，可能導致與軍備密切相關的作戰領域交接工作出現空白。此前，在9月初的上將級人事調整中，政府已將去年緊急戒嚴期間擔任軍方高層的7名現役4星上將全部退役。

