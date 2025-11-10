繼挪威、丹麥之後 英國也對中國製電動巴士展開調查

中國宇通客車製造的電動巴士被發現有安全漏洞，引發挪威和丹麥公共運輸業者疑慮，英國也已對此展開調查。（美聯社檔案照）

過去以平穩高效著稱的北歐公共運輸體系，如今正浮現意想不到的隱憂。歐洲各國愈來愈擔心，一旦與北京關係惡化，其所採用的中國製基礎設施可能會被「武器化」，遭到竄改、癱瘓，甚至被遠端操控。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）9日報導，丹麥與挪威的巴士業者表示，正緊急調查並修補在中國宇通客車（Yutong）製造的電動巴士中發現的安全漏洞。宇通是全球銷量最大的巴士製造商。

英國「週日泰晤士報」報導，英國也已對此展開調查，政府官員正與國家網路安全中心合作，以確定宇通是否擁有遠端存取權限，可以對車輛控制系統進行軟體更新和診斷。

據報導，目前英國約有700輛宇通製造的巴士，主要集中在格拉斯哥、諾丁罕和南威爾斯地區。其競爭對手比亞迪在英國擁有近2500輛巴士，其中超過1000輛在倫敦營運。

宇通已研發出1款符合倫敦交通局標準的雙層電動巴士，將在倫敦營運。英國交通部表示，已注意到近期有關某些電動巴士製造商的報導，交通部已與情報機關密切合作，以了解挪威和丹麥當局採取行動的技術依據，並降低潛在風險。

英國政府介入此事前，工黨議員史坦班克（Euan Stainbank）和傳統統一之聲黨議員阿利斯特（Jim Allister），曾致函英國交通部負責地區運輸事務的常務次官萊特伍德（Simon Lightwood），敦促他調查此事。

前述2名英國下院議員指出，在英國道路上大量行駛的中國製電動巴士，可能會構成國家安全風險，因為供應商或許可以在車輛行駛過程中，遠端存取和利用車輛的控制系統，呼籲政府當局和營運商對現有中國巴士的數量和營運情況，以及中國製造商是否可能在行駛途中使這些產品失效，展開緊急調查。

丹麥公共運輸公司Movia營運長高爾（Jeppe Gaard）5日透過電郵向NBC表示，由於這些巴士可透過網路接收軟體升級與診斷，可能被製造商或駭客透過遠端遙控方式停駛。

高爾指出，電動巴士與電動汽車一樣，理論上若軟體系統可連網，就可能被遠端停用。他也強調，這並非僅限於中國製巴士，而是所有具備這類電子連線功能車輛與裝置的共同挑戰。

根據Movia的資料，該公司自2019年起已在丹麥首都哥本哈根及東部地區投入262輛宇通巴士。

這項警訊最早由挪威巴士公司Ruter在本月初提出。該公司負責營運全國半數公共運輸，包括首都奧斯陸。Ruter測試宇通與荷蘭製造商VDL的2款巴士，發現VDL巴士沒有透過連線更新軟體的能力，宇通巴士則可直接連線至每一輛車，進行軟體更新與診斷。

Ruter已採取修補措施，包括加強未來採購的安全審查、建立防火牆以防止駭客入侵，並與國家及地方當局合作制定網路安全標準。

宇通在回覆丹麥與挪威措施的聲明中表示，該公司理解並高度重視公眾對車輛安全與資料隱私保護的關切，並嚴格遵守相關法律、法規與業界標準。

