    首頁 > 國際

    「葉克膜」之父巴列特病逝 享壽86歲

    2025/11/09 19:33 編譯張沛元／綜合報導
    「葉克膜」之父巴列特醫生上月病逝，享壽86歲。（圖擷取自ELSO官網）

    「葉克膜」之父巴列特醫生上月病逝，享壽86歲。（圖擷取自ELSO官網）

    紐約時報8日報導，美國密西根大學（University of Michigan）外科榮譽退休教授、體外維生系統「葉克膜」（Extracorporeal Membrane Oxygenation，ECMO）研發者羅伯特．H．巴列特（Robert H. Bartlett），10月20日病逝於密西根州安娜堡（Ann Arbor, Michigan）的家中，享壽86歲。

    巴列特的女兒凱倫費雪（Karen Fischer）說，其父是在長年罹病後辭世。除了女兒之外，巴列特身後還留有妻子旺達（Wanda）、兒子卡爾（Karl）與基斯（Keith）以及4名孫輩。

    巴列特研發的「葉克膜」機，由體外管路、模擬心臟功能的幫浦以及模擬人工肺的膜片組成，能持續將患者血液泵出體外、添加氧氣、去除二氧化碳與加溫後，再輸回體內。

    「葉克膜」治療法可持續數日、數週甚至更久，讓心肺得以休息，以及試圖從急性呼吸窘迫、血栓、心臟病發或車禍等創傷中修復。該療法也能用於等待心肺移植的患者，以及愈來愈常用於發生緊急狀況的心臟驟停患者。

    「葉克膜」的概念萌生於巴列特還只是兒童醫院外科住院醫生的1965年；1971年，首名成年患者在裝「葉克膜」後存活；1975年，巴列特及其外科團隊首次成功在1名肺衰竭的新生兒身上使用「葉克膜」。

    拜「葉克膜」之賜，死亡率一度高達八成的新生兒呼吸困難，如今逆轉為存活率達八成；2009年H1N1新型流感與2020年新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）等疫情期間，做為最後救命手段的「葉克膜」更廣為用於成人患者。

    根據巴列特創設的「體外維生支援組織」（ELSO）的登錄檔，全球有超過26萬名重症新生兒、兒童與成人接受過「葉克膜」治療，66國約800家醫療中心提供此療法；裝過「葉克膜」的患者中約54%能存活並出院，超過10萬人得以保命。

    巴列特1939年5月8日生於密州安娜堡，其父也是醫師，1963年取得密西根大學醫學學位，1980年返回母校從事外科手術與研究工作。

    熱門推播