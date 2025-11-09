巴西史上最血腥掃毒！上百具屍體躺滿街道 震撼空拍照曝光

巴西警方10月底在里約熱內盧展開大規模掃毒，上百人死亡，當地街道成為臨時停屍間，《路透》曝光震撼空拍照。照片已經過模糊處理。（路透）

巴西警方上週二（10/28）鎖定里約熱內盧（Rio de Janeiro）的毒梟集團，發動大規模掃蕩行動，死人上百人，當地街道成為臨時停屍間，《路透》曝光震撼空拍照，可以看到整條街道放滿了遺體，引發外界關注。

巴西上月底派出2500名警力在里約熱內盧展開大規模掃毒行動，還出動裝甲車及直升機，鎖定當地勢力強大的犯罪組織「紅色司令部」（Comando Vermelho, Red Command）。可由於當地人口稠密，激烈交火過程中有不少無辜民眾被波及。據悉整場行動下來，至少有132人身亡，113名犯罪分子被逮捕、4名警員殉職，堪稱里約熱內盧史上最為血腥的突襲行動。

巴西警方表示，次掃蕩行動經過兩個多月的縝密計畫，目的在將犯罪份子驅趕到附近的森林中，森林內將會有一支特種部隊埋伏。里約州安全部門官員坦言，此次行動致命性較高，平民傷亡雖在意料中，但這並非是警方所希望的。

而行動結束後，當地社區居民開始外出尋找失蹤的親人與鄰居，市民搜救隊在附近森林山丘間發現多具遺體，用卡車將遺體送至當地貧民窟「克魯塞羅」（Vila Cruzeiro）的入口處。《路透》攝影師莫賴斯（Ricardo Moraes）抵達克魯塞羅時，看到整條街道躺滿遺體的駭人景象，瀰漫死亡的難聞氣味，罹難者家屬在街道兩側痛哭。莫賴斯隨後用空拍鏡頭記錄下這場血腥掃毒行動後的震撼畫面。

里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）宣稱，除了4名殉職員警之外，其餘死者都是犯罪分子 ，這次突襲行動已經籌劃很久，早有預料會有大量傷亡。

