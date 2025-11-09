為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴西史上最血腥掃毒！上百具屍體躺滿街道 震撼空拍照曝光

    2025/11/09 23:47 即時新聞／綜合報導
    巴西警方10月底在里約熱內盧展開大規模掃毒，上百人死亡，當地街道成為臨時停屍間，《路透》曝光震撼空拍照。照片已經過模糊處理。（路透）

    巴西警方10月底在里約熱內盧展開大規模掃毒，上百人死亡，當地街道成為臨時停屍間，《路透》曝光震撼空拍照。照片已經過模糊處理。（路透）

    巴西警方上週二（10/28）鎖定里約熱內盧（Rio de Janeiro）的毒梟集團，發動大規模掃蕩行動，死人上百人，當地街道成為臨時停屍間，《路透》曝光震撼空拍照，可以看到整條街道放滿了遺體，引發外界關注。

    巴西上月底派出2500名警力在里約熱內盧展開大規模掃毒行動，還出動裝甲車及直升機，鎖定當地勢力強大的犯罪組織「紅色司令部」（Comando Vermelho, Red Command）。可由於當地人口稠密，激烈交火過程中有不少無辜民眾被波及。據悉整場行動下來，至少有132人身亡，113名犯罪分子被逮捕、4名警員殉職，堪稱里約熱內盧史上最為血腥的突襲行動。

    巴西警方表示，次掃蕩行動經過兩個多月的縝密計畫，目的在將犯罪份子驅趕到附近的森林中，森林內將會有一支特種部隊埋伏。里約州安全部門官員坦言，此次行動致命性較高，平民傷亡雖在意料中，但這並非是警方所希望的。

    而行動結束後，當地社區居民開始外出尋找失蹤的親人與鄰居，市民搜救隊在附近森林山丘間發現多具遺體，用卡車將遺體送至當地貧民窟「克魯塞羅」（Vila Cruzeiro）的入口處。《路透》攝影師莫賴斯（Ricardo Moraes）抵達克魯塞羅時，看到整條街道躺滿遺體的駭人景象，瀰漫死亡的難聞氣味，罹難者家屬在街道兩側痛哭。莫賴斯隨後用空拍鏡頭記錄下這場血腥掃毒行動後的震撼畫面。

    里約熱內盧州長卡斯楚（Claudio Castro）宣稱，除了4名殉職員警之外，其餘死者都是犯罪分子 ，這次突襲行動已經籌劃很久，早有預料會有大量傷亡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播