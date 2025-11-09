為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    強颱鳳凰襲菲律賓 至少2死逾百萬人撤離

    2025/11/09 19:35 中央社
    颱風「鳳凰」晚間可能在菲律賓北部登陸，但已在菲國造成災情。（法新社／潘丹市減災風險管理辦公室提供）

    颱風「鳳凰」晚間可能在菲律賓北部登陸，但已在菲國造成災情。（法新社／潘丹市減災風險管理辦公室提供）

    颱風「鳳凰」晚間可能在菲律賓北部登陸，民防處官員表示，截至下午5時，至少有2人喪生、逾百萬民眾被「預防性撤離」。

    菲律賓氣象局（PAGASA）下午5時發布最新氣象通報，「鳳凰」距離呂宋島東岸還有100多公里，以每小時30公里速度向西北西方移動，可能今晚或明晨登陸奧羅拉省（Aurora）。

    「鳳凰」中心目前最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里，已有5省及1座離島處於菲律賓熱帶風暴警報系統最高的5號颱風警報狀態，意味著風速可能達每小時185公里以上。

    大馬尼拉地區處於3號颱風警報狀態，意味著風速介於每小時89公里至117公里之間，晚間已可感受到強風大雨，低窪街道開始淹水，樹葉摩擦發出嘶嘶聲，鐵皮屋的鐵皮在風中搖擺鏗鏘作響。

    民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（Rafaelito Alejandro）今天在視訊記者會上表示，接獲兩人因颱風而喪生的通報，其中1人溺斃，另1人本已待在臨時收容所，但返家取物時，不幸被倒塌的牆壁壓中。

    救災當局已預防性撤離114萬人，相當於34萬4000多個家庭，大約6成集中在呂宋島南部的畢科爾區（Bicol Region）。

    部分民眾拒絕離開家園，但救災當局考慮到發生洪水、土石流的可能性，不得不強制撤離。

