打破失勢傳聞？俄外長：已準備好會見美國務卿

拉夫羅夫自2004年起出任俄羅斯外長至今已逾20年。（歐新社檔案照）

在接連缺席高層會議、引發「失勢傳聞」後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）9日打破沉默，公開表示已準備好與美國國務卿魯比歐會面，並強調雙方保持「必要且定期的溝通」，克里姆林宮也再次出面否認他在普廷面前失寵的揣測。

據《路透》報導，拉夫羅夫在接受俄國官媒《俄新社》（RIA）訪問時表示：「魯比歐國務卿與我都理解定期溝通的必要性。」他指出，這些交流「對於討論烏克蘭問題與推動雙邊議程至關重要」，並補充雙方透過電話保持聯繫，「必要時已準備好舉行面對面會談」。

拉夫羅夫此番表態，正值外界對其政治地位議論紛紛之際。他日前罕見缺席由總統普廷主持的聯邦安全會議，且被排除在本月於南非舉行的G20峰會代表團之外。這些異常舉動讓外界懷疑，他是否仍在普廷的核心圈內。《俄國工商日報》稱，他是「經協議」未出席會議，克宮發言人佩斯科夫則強調「報導完全不實」。

傳因美俄峰會破局而失寵

這場失勢傳聞的導火線，源自上月原訂在匈牙利布達佩斯舉行的「川普—普廷峰會」。拉夫羅夫原為主導推動者，但在他與魯比歐通話後，美方因不滿俄方在烏克蘭議題上毫無讓步而取消會談。英國《金融時報》引述消息人士稱，正是那場對話讓華府打退堂鼓，使拉夫羅夫一度被指「外交失利」。

克里姆林宮7日再次否認拉夫羅夫失勢傳聞。分析指出，在普廷的體制下，「忠誠與延續性」始終被視為高層最重要的特質。即使遭遇外交挫折，克宮傾向於內部調整而非撤換要職。拉夫羅夫自2004年起出任俄國外長至今已逾20年，歷經多場國際風暴，仍是普廷外交路線的象徵人物。

