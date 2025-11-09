幫黃仁勳說話「下秒突收傳票」！ ChatGPT之父嚇傻影片曝光......

奧特曼近日出席一場公開對談，一名男子突然衝上講台，宣稱要給奧特曼「傳票」。（圖翻攝自X平台）

美國人工智慧研究實驗室OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席一場公開對談，聊到美國社會嚴重貧富差距，主持人拿輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳當作例子，奧特曼當即為黃仁勳辯護，話才剛說完就有一名男子突然衝上講台，宣稱要給奧特曼「傳票」，奧特滿當場傻在原地，現場一度騷亂。

根據《每日郵報》 報導，日前奧特曼受邀到舊金山「雪梨戈德斯坦劇場」（Sydney Goldstein Theater）出席一場討論體育、領導力和人工智慧未來的對談，同台來賓還有NBA金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。

談話中，主持人葉庫蒂（Manny Yekutiel）問奧特曼，美國目前有數千萬人陷入糧食補助危機，可同時又有像身家逾1790億美元的超級富豪黃仁勳存在，「我們所處的世界怎麼會發生這種事（指嚴重貧富差距）呢？如果你認為這是錯的，那麼超級富豪們有什麼責任來糾正它呢？」

葉庫蒂之所以提出這個問題，是因為美國兩大黨在預算協商出現嚴重對立，聯邦政府10月1日被迫「關門」至11月3日，導致有上千萬名接受「食物券計劃」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP）補助的民眾陷入斷糧危機。

當葉庫蒂提出這個問題時，現場大批觀眾深有共鳴，響起熱烈掌聲。過去多次大讚黃仁勳為國家和經濟做出了不起貢獻的奧特曼，當場替黃仁勳緩頰，重申黃仁勳對美國的貢獻卓著，創造的企業與技術本身就具非常高的價值，黃仁勳不應該因此被責難。不過奧特曼也坦言，現在很多人都在為生計掙扎，這種財富差距和不平等現象，「讓人感覺我們國家的發展方向並不正確」。

奧特曼話才剛說完，觀眾席突然一陣騷動，一名背著背包的男子突然衝上台，嚷嚷著說要給奧特曼傳票，葉庫蒂見狀馬上起身擋住不明男子接近奧特曼，工作人員也趕忙上前架住男子。面對這突發情況，奧特曼愣在原地，有些不知所措。最後該名男子被劇場保全架出場外，觀眾席對男子打斷談話的行為頗為不滿，響起一片噓聲。

事後行動團體「停止人工智慧」（Stop AI）承認，這名衝上舞台打斷談話的男子是他們的律師。先前該團體多次到OpenAI總部外抗議，堵住總部大門出入口和周邊道路，OpenAI提出訴訟，案件正在審理階段，該團體要求奧特曼出庭。

