法國外長訪問哥倫比亞 誓言打擊歐洲毒品走私

法國外長巴霍（右）8日誓言擊敗在歐洲迅速蔓延的毒品走私。圖為巴霍10月9日在法國外交部迎接法國總統馬克宏（左）。（美聯社）

美國川普政府在加勒比海部署軍力積極打擊毒品走私之際，正在主要產毒國南美洲哥倫比亞訪問的法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）8日誓言，要「擊敗」在歐洲迅速蔓延的毒品走私。

巴霍此行是為出席9、10日在哥國城市聖馬塔（Santa Marta）舉行的「歐洲聯盟」（EU）與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）的峰會，他在訪哥期間接受法新社訪問時作上述表示。

置身勢力強大的哥國販毒集團「海灣幫」（Clan del Golfo）活躍的哥國西北部港口安蒂奧基亞（Puerto Antioquia），巴霍說，非僅限於毒品走私，法國決心擊敗會引發公衛與安全顧慮的所有形式的販運；法國政府不會坐視「在拉丁美洲、加勒比地區以及歐洲的毒品走私激增」，其中歐洲不僅有毒品湧入，毒販還四處流竄與設立製毒實驗室。

巴霍說，「這一切必須停止」，法國政府計劃在多明尼加共和國開設1所區域型學院，以培訓能協助打擊組織犯罪的調查人員與海關官員；這項將於明年啟動的培訓計畫，還會特別與全球最大古柯鹼生產國哥倫比亞合作。

自川普下令在加勒比海部署美軍打擊毒品走私以來，華府與部分拉美國家的關係持續惡化，像是川普批評委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）是販毒集團頭子，後來又把毒品走私猖獗問題歸咎於哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）。

緝毒爭議與缺席令本屆EU-CELAC峰會蒙上一層陰影。哥國指控華府美國施壓各國缺席峰會。

巴霍重申對區域緊張的「擔憂」，稱美國在此部署軍力「漠視國際法與海洋法的規則」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

