    國際

    喬治王子首次出席陣亡將士追悼典禮 與凱特王妃同框亮相

    2025/11/09 16:59 即時新聞／綜合報導
    12歲的英國喬治王子在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下首度出席陣亡將士追悼活動。（美聯社）

    12歲的英國喬治王子在母親威爾斯王妃凱特、祖父英王查爾斯三世和王后卡蜜拉的陪同下首度出席陣亡將士追悼活動。（美聯社）

    今日在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的陣亡將士追悼活動上，12歲的英國喬治王子（Prince George）今天在母親威爾斯王妃凱特（Catherine）、祖父英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）的陪同下首度出席，成為關注焦點。

    據報導，王位繼承人威廉王子（Prince William）因剛從巴西參加完聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）返國，所以沒有出席這場活動。喬治是威廉王子的長子，是英國王位第二順位繼承人，這次亮相象徵他正式展開王室公共職務生涯。

    典禮於倫敦皇家艾伯特廳舉行，活動內容包括朗誦、祈禱、紀念影片與音樂表演。英國搖滾巨星洛史都華（Rod Stewart）登台演唱，首相基爾．施凱爾（Keir Starmer）與夫人也親臨現場，與王室成員一同表達追思。

    今年的追悼活動別具意義，除紀念第二次世界大戰結束80週年外，也慶祝英國軍隊解除LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒）服役禁令25週年，象徵軍中平權的重要里程碑。

    王室預計明日將再度集體出席傳統的「國殤星期日」（Remembrance Sunday）紀念儀式，向戰爭中犧牲的軍人獻上敬意。

