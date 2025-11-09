野田佳彥：高市早苗針對「台灣突發事態」的發言很危險

野田佳彥表示，首相高市早苗有關台灣一旦發生突發事態，可能構成日本行使集體自衛權的緊急事態的發言「很危險」。（路透檔案照）

針對日本首相高市早苗近日在國會答辯中表示，如果台灣發生突發事態，有可能成為日本行使集體自衛權的存亡危機事態，立憲民主黨黨魁、前首相野田佳彥8日在宇都宮市向媒體表示，對該答辯「深感震驚，感覺到她獨自貿然行動的危險性」。他表示，將在10日起的國會審議中追問高市此事。

日本《共同社》報導，野田佳彥指出，有關台灣發生緊急事態時，是否構成日本行使集體自衛權的問題，「是歷代首相都在一定程度上止步的話題。（高市的發言）會給國內外造成影響」。他認為該發言影響重大，提醒高市「必須格外注意」。

高市在7日的眾院預算委員會會議上，涉及到「安全保障相關法」時提到台灣突發事態，稱「如果伴隨使用戰艦、行使武力的做法，我認為有可能屬於存亡危機事態」。

另外，對於高市宣布的財政健全化指標基礎財政收支的盈餘目標修改，野田也質疑「可能會導致放任財政，這種風險很大」。

