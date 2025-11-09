緬甸宣稱拆除KK園區近150棟建築 分析人士：安撫中國的「表演」

緬甸軍方10月下旬打擊該國詐騙大本營「KK園區」，引爆園區建築物，現場天空濃煙滾滾。（法新社檔案照）

據《法新社》報導，緬甸軍政府週日（9日）宣稱，正在拆除鄰近泰國邊境、惡名昭彰的網路詐騙中心「KK園區」內近150棟建築。然而，分析人士指出，此打擊行動可能是有限且經過精心策劃的，是一場旨在對外宣傳的「表演性行動」。

根據軍政府喉舌媒體《緬甸環球新光報》報導，軍方在上月對「KK園區」的行動中，發現了148棟建築，包括多棟宿舍、一間四層樓高的醫院及一座兩層樓的KTV。報導稱：「已有101棟建築被拆除。」法新社表示無法獨立證實此說法，但邊境居民回報，自軍方行動開始以來，確實斷斷續續聽到爆炸聲。

專家：安撫中國壓力與民兵利益間的「走鋼索」

專家認為，軍政府的打擊行動是在走鋼索。中國是其主要軍事支持者，但北京對於詐騙集團鎖定中國公民日益憤怒。然而，分析人士指出，詐騙產業已成緬軍與地方武裝的主要經濟支柱，若打擊過猛，將侵蝕其內戰盟友的豐厚利潤。

此次行動前，法新社10月份的一項調查曾揭露，「KK園區」等詐騙中心仍在擴張，並大規模安裝SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）衛星網路以規避封鎖。在調查後，軍政府於10月19日宣布對KK園區採取行動，SpaceX也隨後切斷了園區附近的星鏈訊號。觀察人士指出，這場拆除行動雖引起外界關注，但若未觸及金流核心，恐仍難動搖詐騙經濟對軍政府的依附關係。

