南韓激辯提高退休年齡至65歲 批評方：壓縮年輕人就業機會

《韓國時報》（The Korea Times）9日報導，南韓執政黨「共同民主黨」以社會邁向超高齡化為由，擬修法將法定退休年齡從60歲提高至65歲，但引起正反兩方激烈爭辯，反對者認為此舉恐壓縮年輕人就業機會，並增加企業勞動成本。

共同民主黨承諾在今年底前通過此法案，並從2027年開始逐步提高退休年齡，到2033年將退休年齡提高到65歲。該黨表示，他們持續與包括韓國總工會（KCTU）、韓國總工會聯合會（FKTU）和韓國企業聯合會（KEF）在內的主要勞工和商業組織進行磋商，以協調他們對擬議立法的立場。

提高退休年齡是總統李在明競選總統時的重要承諾，也是南韓的重要國家優先事項。如果該法案獲得通過，這將是自2016年南韓法定退休年齡從58歲提高到60歲以來的首次延長。

勞工團體敦促儘快通過該法案，認為隨著南韓向超高齡化社會轉型，提高退休年齡至關重要。他們警告，維持目前的退休年齡可能會為南韓嬰兒潮世代（1964年至1974年出生）留下一段時期，使他們無法領取國民退休金。

兩大工會聯合會8日在首爾舉行集會，呼籲保障勞工權益，並敦促儘快通過延長退休年齡的法案。他們表示，不提高退休年齡可能加劇老年貧困，並推高福利支出。

然而，商界則呼籲謹慎行事。韓國企業聯合會是韓國主要的商界遊說團體，該聯合會在近期向國會提交的建議中呼籲認真考慮這項提案，並警告，該提案可能會對勞動力成本和更廣泛的就業市場產生影響。

韓國企業聯合會近期提議，應制定一項單獨的法律來促進老年勞工的再就業，而不是僅僅依靠提高法定退休年齡。該聯合會還建議，在初步延長就業年限後，應根據公司規模和類型選擇性地延長退休年齡。

南韓政府數據顯示，現行勞動法規定，60歲以後的正式員工（即預期至少工作1年的員工）人數急劇下降。在1964年出生的勞動者中，59歲至60歲之間的正式員工人數減少約5.5萬人。大型企業的下降幅度更大，近一半的同年齡層員工離職。

這些數據表明，將退休年齡延長1年可能會使多達5萬名老年勞工繼續就業，這可能壓縮南韓年輕人本已嚴峻的就業空間。

這項提議還存在巨大的經濟風險，尤其對年輕求職者而言。南韓央行4月發布的報告指出，每保留1名老年勞工，就會有0.4至1.5個年輕人的就業機會消失。報告也指出，隨著經濟持續放緩，企業招募新員工的能力已經下降，這種情況可能會進一步惡化。

報告指出，考慮到2016年日本延長退休年齡的經驗和案例，透過退休後再就業來促進老年勞工繼續就業，比簡單地延長法定退休年齡更為有效。

