    首頁 > 國際

    歷史性破冰！ 敘利亞總統首訪美國 將會晤川普

    2025/11/09 15:20 編譯陳成良／綜合報導
    夏拉（Ahmed al-Sharaa）成為自1946年敘利亞獨立以來，該國首位正式訪問美國的國家元首。（路透資料照）

    夏拉（Ahmed al-Sharaa）成為自1946年敘利亞獨立以來，該國首位正式訪問美國的國家元首。（路透資料照）

    據《法新社》報導，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）已於9日抵達美國，展開一場歷史性的正式訪問，並預計在10日於白宮會晤美國總統川普。這是自1946年敘利亞獨立以來，首次有國家元首對美國進行正式訪問。

    夏拉此次成行，正值美敘關係迅速升溫之際。美國務院甫於7日宣布，將夏拉從恐怖主義黑名單中移除，以表彰敘利亞新領導層在尋找失蹤美國人、銷毀化學武器等方面的合作進展。此前，夏拉曾領導的「沙姆解放組織」（HTS）已於今年7月被美國移出恐怖組織名單。

    與此同時，敘利亞新政府也積極展現其作為反恐夥伴的價值。官方通訊社8日報導，內政部針對「伊斯蘭國」（IS）的潛伏據點發動了大規模突襲。抵美後，夏拉更在社群媒體上分享他與美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）等人一同打籃球的影片，象徵雙方合作進入實質階段。

    夏拉曾是與蓋達組織有關聯的叛軍領袖，其迅速轉變備受矚目。國際危機組織（ICG）分析，此次白宮之行是夏拉「從軍事領袖到全球政治家的罕見轉折中，又邁出的重要一步」。夏拉甫於今年9月首度踏上美國領土，在紐約聯合國大會發表演說。

    未來合作：美軍基地與重建資金

    報導指出，夏拉此行預計將簽署協議，正式加入由美國主導的國際反IS聯盟。一名敘利亞外交消息人士透露，美國計畫在大馬士革附近建立軍事基地。此外，夏拉也肩負為國家尋求重建資金的重任。世界銀行估計，敘利亞的重建成本高達2160億美元，此行被視為夏拉政府試圖鞏固國際正當性與國內穩定的關鍵考驗。

