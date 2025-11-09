鳳凰颱風逼近菲律賓逾3000萬人恐受災 國防部長籲速撤離

鳳凰颱風尚未登陸呂宋島，但菲國東南部艾爾貝省（Albay）已出現洪災。（法新社）

《美聯社》9日報導，今年威脅菲律賓的最強颱風「鳳凰」預計今晚或明晨登陸呂宋島，該國東北沿海地區首當其衝，已出現大範圍停電，近百萬人被迫撤離。菲國國防部長警告更多民眾儘快從高風險地區撤離，以免為時過晚。

據報導，鳳凰颱風的雨帶寬達1600公里，可以覆蓋菲國3分之2地區。此前，菲國仍在收拾「海鷗」颱風造成的破壞，海鷗颱風在4日襲擊菲國中部，迄今造成至少224人死亡，隨後又重創越南，造成至少5人死亡。

鳳凰颱風的風速高達每小時185公里，陣風高達每小時230公里。在菲國，持續風速達到或超過每小時185公里的熱帶氣旋被歸類為超級颱風。菲國總統小馬可仕已宣布全國進入緊急狀態。

目前，超過91萬6860人從東北部各省撤離，其中包括畢科爾（Bicol）地區，該地區靠海，易受太平洋氣旋和馬榮（Mayon）火山泥流影響。馬榮火山是菲國最活躍的火山之一。

負責監管國家災害應對機構和軍隊的國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）警告，鳳凰颱風可能造成災難性後果。他表示，這場風暴可能影響菲國大片地區，包括甫受海鷗颱風重創的宿霧省和馬尼拉大都會區。民防辦公室表示，超過3000萬人可能面臨鳳凰颱風帶來的災害。

鐵歐多洛呼籲民眾聽從官方命令，立即撤離易受山洪、山崩和沿海風暴潮影響的村鎮，「我們必須這樣做，因為一旦下起雨來，或者颱風登陸引發洪水，救援工作將變得非常困難」。

在海鷗颱風造成破壞後，菲國尚未請求國際援助，但鐵歐多洛表示，菲國盟友美國和日本已準備好提供援助。

據了解，菲國每年遭受約20次颱風和風暴侵襲，且經常發生地震，境內還有十幾座活火山，使其成為世界上最易受災害影響的國家之一。

