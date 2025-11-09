想搶珠寶店反被暴打！印度女子攻擊失誤「連挨20巴掌」畫面曝

印度一名女子搶劫珠寶店不成，反遭店家狂打近20下巴掌。（本報合成，擷取自@sanjoychakra/X）

印度近日發生一起離奇珠寶店搶劫案，一名女子試圖用辣椒粉攻擊店主進行搶劫，未料手法失誤未擊中對方，反被怒火中燒的男店主連搧約20個巴掌，現場畫面被監視器全程拍下，影片曝光後在社群瘋傳。

綜合印度媒體報導，當地時間3日，阿默達巴德市拉尼蔬菜市場附近的珠寶店內，一名戴著頭巾的女子假裝成顧客，在店主放鬆警覺時突然掏出一包辣椒粉，朝對方臉部撒去，企圖讓其眼睛受刺激、失去抵抗能力，以便順利搶劫。沒想到辣椒粉未命中，反而惹怒店主。

監視器畫面顯示，店主立刻起身反擊，接連揮手狠打女子臉部近20下，甚至跨越櫃台繼續動手，女子則被打得慌亂不堪，甚至連原本戴在頭上的頭巾也滑落，場面一度混亂，店主隨後報警處理。

警方目前已介入調查，正在追查女子是否與其他地區的類似案件有關，並呼籲當地店家提高警覺，遇到可疑人物應立即通報。而影片中的店主雖拒絕正式提出控告，但警方仍持續蒐證，強調將依法辦理。

On November 3 a woman entered a gold and silver jewellery store located near the Ranip vegetable market in Ahmedabad.

She had partially covered her face with a dupatta, pretending to be a customer.

Moments later, she suddenly threw chilli powder at the shopkeeper with an… pic.twitter.com/T1Q9yX5RNt — SK Chakraborty （@sanjoychakra） November 8, 2025

