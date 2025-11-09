以色列男人質爆料在加薩遭性侵：剝光衣物、綁起侮辱「像地獄」

近日一名獲釋以色列男性人質公開指控，自己在加薩被囚期間遭到性侵，這是首位男性人質公開揭露在囚禁中遭性侵的案例。（彭博社）

近日一名獲釋以色列男性人質公開指控，自己在加薩被囚期間遭到「駭人且侮辱性的性暴力」。這是首位男性人質公開揭露在囚禁中遭性侵的案例。

根據《CNN》報導，現年21歲的羅姆．布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）在以色列第13頻道節目《Hazinor》受訪時表示，他在兩年前的「諾瓦音樂節」（Nova Festival）遭哈瑪斯盟友「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）綁走後，被剝光衣物、綁起並遭到侮辱性對待。

「他們剝光我所有衣服、內褲，一切。我被綁起來，完全赤裸，餓得快死，」布拉斯拉夫斯基語氣哽咽說，「我不斷祈禱上帝救我出去，只能想著——這到底是什麼地獄？」他強調這並非一般暴力，而是明確的性侵行為：「這是性暴力，目的是羞辱我、摧毀我的尊嚴。」

布拉斯拉夫斯基是上個月獲釋的最後20名人質，結束長達兩年多的囚禁生涯，作為以色列與哈瑪斯停火協議的一部分。根據報導，他被囚期間身形消瘦、幾乎不成人樣，他的家人曾表示，他曾被迫考慮改信伊斯蘭教以換取食物。

「那是極度恐怖的經歷，」他回憶，「每天都像在地獄裡撐過一日，只能告訴自己：『我又在地獄多活了一天。』但明天醒來，仍是另一場地獄。」

其他多名以色列人質也曾指控遭哈瑪斯看守者施以性暴力，根據以色列「Dinal Project」報告，已有十多名獲釋人質描述遭受或目睹性暴力的經歷。但布拉斯拉夫斯基是第一位站出來發聲，揭露自己遭遇性侵的男性。

CNN指出，目前巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織尚未對此指控作出回應，哈馬斯官員也一再否認有關性侵的指控。

但聯合國性暴力衝突特別代表佩頓（Pramila Patten）去年也發布報告，指出掌握「明確且具說服力的證據」顯示，加薩地區的部分人質確曾遭受性侵害。

