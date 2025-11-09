為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列男人質爆料在加薩遭性侵：剝光衣物、綁起侮辱「像地獄」

    2025/11/09 15:58 即時新聞／綜合報導
    近日一名獲釋以色列男性人質公開指控，自己在加薩被囚期間遭到性侵，這是首位男性人質公開揭露在囚禁中遭性侵的案例。（彭博社）

    近日一名獲釋以色列男性人質公開指控，自己在加薩被囚期間遭到性侵，這是首位男性人質公開揭露在囚禁中遭性侵的案例。（彭博社）

    近日一名獲釋以色列男性人質公開指控，自己在加薩被囚期間遭到「駭人且侮辱性的性暴力」。這是首位男性人質公開揭露在囚禁中遭性侵的案例。

    根據《CNN》報導，現年21歲的羅姆．布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）在以色列第13頻道節目《Hazinor》受訪時表示，他在兩年前的「諾瓦音樂節」（Nova Festival）遭哈瑪斯盟友「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）綁走後，被剝光衣物、綁起並遭到侮辱性對待。

    「他們剝光我所有衣服、內褲，一切。我被綁起來，完全赤裸，餓得快死，」布拉斯拉夫斯基語氣哽咽說，「我不斷祈禱上帝救我出去，只能想著——這到底是什麼地獄？」他強調這並非一般暴力，而是明確的性侵行為：「這是性暴力，目的是羞辱我、摧毀我的尊嚴。」

    布拉斯拉夫斯基是上個月獲釋的最後20名人質，結束長達兩年多的囚禁生涯，作為以色列與哈瑪斯停火協議的一部分。根據報導，他被囚期間身形消瘦、幾乎不成人樣，他的家人曾表示，他曾被迫考慮改信伊斯蘭教以換取食物。

    「那是極度恐怖的經歷，」他回憶，「每天都像在地獄裡撐過一日，只能告訴自己：『我又在地獄多活了一天。』但明天醒來，仍是另一場地獄。」

    其他多名以色列人質也曾指控遭哈瑪斯看守者施以性暴力，根據以色列「Dinal Project」報告，已有十多名獲釋人質描述遭受或目睹性暴力的經歷。但布拉斯拉夫斯基是第一位站出來發聲，揭露自己遭遇性侵的男性。

    CNN指出，目前巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織尚未對此指控作出回應，哈馬斯官員也一再否認有關性侵的指控。

    但聯合國性暴力衝突特別代表佩頓（Pramila Patten）去年也發布報告，指出掌握「明確且具說服力的證據」顯示，加薩地區的部分人質確曾遭受性侵害。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播